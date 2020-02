Carlo Conti e la crisi con la moglie: il conduttore rompe il silenzio

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della nostra televisione. Si è confessato in un’intervista a DiPiùTv riguardo il suo stato attuale, sia dal punto di vista professionale che quello lavorativo, ma della sua sfera affettiva in quanti possono dire di sapere tutto? Sicuramente è un uomo molto riservato, come tanti personaggi del mondo dello spettacolo che fanno fatica a stare dietro ai social. Di Carlo sappiamo che è sposato con Francesca Vaccaro e ha un figlio di cinque anni che si chiama Matteo.

Carlo ha più volte dichiarato che da quando è diventato padre, la sua vita è radicalmente cambiata. Ha scoperto che la vita privata è di gran lunga più importante del lavoro, che bisogna godersi gli affetti e la famiglia. “Da quando è nato mio figlio ogni giorno è una scoperta, preferisco senza dubbio la vita di adesso rispetto a quella di una volta” ha confessato il conduttore, senza farsi troppi scrupoli. Ultimamente, per svariate ragioni, le persone pensavano che Carlo e Francesca stessero attraversando un periodo di crisi, ma Carlo ha smentito categoricamente queste voci: lui e Francesca sono più uniti e innamorati che mai.