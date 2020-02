Case all’asta: come si partecipa e come comprarne una

Case all’asta, boom di vendite: le informazioni per gli italiani alla ricerca di una casa, come partecipare a un’asta e aggiudicarsela

Sono sempre di più le case all’asta in Italia: l’ultimo dato, al 31 dicembre, derivato dal Rapporto semestrale sulle aste immobiliari (Centro Studi Sogeea) parla di 23.904 immobili messi all’asta. Il 25 per cento rispetto all’anno precedente. Una soluzione in effetti sempre più gradita dagli italiani, visto che due case su tre costerebbero meno di 100mila euro. L’asta può consentire infatti di risparmiare qualcosa, si parla di un risparmio medio di circa il 30%. Da Immobiliare.it, un vero e proprio vademecum su come partecipare alle aste e avere buone possibilità di aggiudicarsele.

Case all’asta, tutti gli step