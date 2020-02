Cibi contaminati, i nuovi lotti ritirati dal Ministero della Salute

Cibi contaminati, annuncio del Ministero della Salute sul ritiro dal commercio: richiami per varietà di pasta sfoglia e vongole

Nuovi casi di irregolarità nei lotti di cibo presenti in commercio. Il comunicato del Ministero della Salute dispone il ritiro di alcuni prodotti, nello specifico si parla di pasta sfoglia congelata e di vongole. Nel primo caso, l’irregolarità è la presenza, nel prodotto, di latte non dichiarato in etichetta. Nel secondo, si tratta di vongole commercializzate dalla Coop, che presentano livelli del batterio Escherichia Coli oltre i limiti di legge.

Ecco, di seguito, i lotti di pasta sfoglia ritirati:

FTYJ01, 10″ (250 mm) da 30 sfoglie, 30x550g

FTYJ02, 8,5″ (215 mm) da 40 sfoglie, 20x550g

FTYJ03, 8,5″ (215 mm) da 20 sfoglie, 40x275g

FTYJ04, 6″ (150 mm) da 50 sfoglie, 40x400g

FTYJ05, 5″ (125 mm) da 50 sfoglie, 40x250g

FTYJ27, 7,5″ (190 mm) da 50 sfoglie, 20x550g

Si tratta di sfoglie congelate per involtini e ravioli, prodotte da Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd e distribuite da Uniontrade Spa. Per gli allergici al latte o intolleranti al lattosio, si raccomanda la riconsegna al punto di acquisto.

Per quanto riguarda le vongole e i lupini ritirati, i lotti fanno riferimento all’azienda New Copromo. Il prodotto è venduto in retine da 500 grammi ed è stato confezionato in data 04/02/2020, numero di lotto 0035C. Il richiamo riguarda i punti vendita Coop di:

Titan-Coop di San Marino (SM)

Cervia Mazzotti di Cervia (RA)

Andrea Costa a Bologna (BO)

Ravenna-Gallery a Ravenna (RA)

IperCoop Centro Borgo a Bologna (BO)

IperCoop Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino (CH)

IperCoop Città delle Stelle ad Ascoli Piceno (AP)

IperCoop Lungo Savio a Cesena (FC)

IperCoop Globo a Lugo (RA)

IperCoop Miralfiore a Pesaro (PU).