Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità: Coronavirus come evitare il contagio. Basta seguire alcune semplici regole. La situazione in Italia è sotto controllo, ma le autorità sanitarie forniscono le linee guida da seguire per garantire la sicurezza.

L’ISS, Istituto Superiore di Sanità, fornisce un breve decalogo su come evitare il contagio da Coronavirus. Il virus CoVid-19, nome ufficiale dato al batterio che veicola la malattia, può essere arginato osservando alcune semplici precauzioni. E l’Ente, assieme al Ministero della Salute, hanno predisposto tutte le misure del caso per far si che la situazione resti nell’ambito della normalità. Finora l’allarme riguarda quasi esclusivamente la Cina, anche se non sono mancati casi sporadici di decessi anche in altri Paesi. Ad esempio in Francia c’è stato il decesso di un uomo che era stato in Asia e che è spirato a pochi giorni dal suo ritorno a casa in Europa, dopo avere contratto il Coronavirus.

Coronavirus come evitarlo, le 10 regole dell’ISS

1 Lavarsi spesso le mani.

2 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

4 Coprirsi bocca e naso in caso di tosse o starnuti.

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno di prescrizione medica.

6 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro od alcol.

7 Usare la mascherina solo se si pensa di essere malato o di assistere persone malate.

8 I prodotti Made in China ed i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

9 Contattare il Numero Verde 1500 in caso di febbre o tosse e di ritorno dalla Cina da meno di 14 giorni.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus.

