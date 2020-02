Coronavirus, italiano in isolamento: era sulla nave che trasportava donna affetta dal virus

Un uomo italiano, residente a Sanremo (Imperia), è attualmente in isolamento dopo essere sbarcato in Cambogia dalla nave da crociera Ms Westerdam su cui viaggiava una donna affetta da coronavirus.

Lo scorso 14 febbraio, una nave da crociera che trasportava oltre 3mila persone è riuscita ad attraccare nel porto di Sihanoukville, in Cambogia, senza particolari controlli e senza sottoporre i passeggeri alla quarantena. Una donna statunitense di 83 anni che era a bordo della nave in questione, la Ms Westerdam, è risultata essere positiva al coronavirus, facendo scattare l’allarme per gli altri passeggeri, tra cui tre italiani, uno dei quali vive in Italia. L’uomo l’residente a Sanremo, come riferisce l’Agenzia ligure per la sanità, è stato posto in isolamento e si sottoporrà alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo.

Coronavirus, nave da crociera sbarcata in Cambogia: tre italiani tra le persone che hanno lasciato la nave

Nella nave da crociera Ms Westerdam della compagnia Holland America Line, attraccata in Cambogia senza particolari controlli e su cui viaggiava una donna affetta dal coronavirus, si trovavano anche tre italiani, uno dei quali residente a Sanremo, in provincia di Imperia. L’uomo, come riferisce l’Agenzia ligure per la sanità, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, si è sottoposto a “isolamento fiduciario volontario al domicilio” e “sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria“. Gli altri due italiani, riporta Il Corriere della Sera, sono arrivati in Germania e Slovacchia, Stati dove risiedono abitualmente, e, nonostante nessuno dei due avesse accusato alcun sintomo, entrambi si sono posti in isolamento volontario domiciliare e monitorato.

Dalla nave da crociera arrivata nel porto cambogiano di Sihanoukville, dopo il rifiuto di alcuni paesi, sono scese senza controlli e senza essere posti a nessun tipo di quarantena oltre 2200 persone. Nel dettaglio 1.455 crocieristi di 41 Paesi diversi e 802 membri dell’equipaggio, mentre un migliaio sono ancora a bordo, tra cui due italo-brasiliani. Tra le persone che hanno lasciato la nave, c’è anche una donna anziana statunitense che è poi risultata, dopo gli accertamenti del caso, positiva al coronavirus, facendo scattare l’allarme per le autorità sanitarie cambogiane che ora stanno cercando di rintracciare tutte le persone in questione.

