Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip 2020? Spunta il video di una presunta bestemmia: si attendono provvedimenti, video.

Sulla casa del Grande Fratello Vip si abbatte il rischio di una nuova squalifica dopo quella che, all’inizio del reality, ha colpito Salvo Veneziano che ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia dopo essersi lasciato andare ad alcuni apprezzamenti su Elisa De Panicis giudicati eccessivi.

Leggi anche—>Nina Moric, amaro sfogo dopo Non è la D’Urso: “altro che drogata”

Dopo la dodicesima puntata del reality che è stata animata da un’accesa discussione tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese nel corso della quale sono volati insulti e parole pesanti, nel cuore della notte, un concorrente si sarebbe lasciato andare ad un’imprecazione in cui il popolo del web avrebbe riconosciuto una bestemmia.

Il responsabile di una presunta bestemmia sarebbe Fabio Testi. La cosa, sui social, avrebbe fatto molto discutere, ma per il momento, non ci sarebbe la certezza di ciò che avrebbe detto l’attore. Nei prossimi giorni, tuttavia, il Grande Fratello dovrebbe fare chiarezza. Testi, dunque, dopo aver vinto la sfida al televoto con Serena Enardu, rischia di essere squalificato davvero? Lo scopriremo nel corso della tredicesima puntata, in onda lunedì 24 febbraio, in prima serata su canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione degli opinionisti Wanda Nara e Pupo.