Due giovani, un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 26, sono rimasti gravemente feriti in un incidente consumatosi sulla strada provinciale 11 in provincia di Piacenza.

Drammatico incidente durante la scorsa notte lungo la strada Mottaziana, nel territorio tra Gragnano e Borgonovo, in provincia di Piacenza. Nel sinistro sono rimasti gravemente feriti due giovani, un 22enne ed una ragazza di 26 anni che viaggiavano a bordo di un’auto, una Bmw M1. L’auto, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe prima uscita fuori strada e successivamente ribaltatasi finendo completamente distrutta. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto e trasportato i due occupanti del veicolo in ospedale.

Piacenza, drammatico incidente sulla provinciale 11: gravemente feriti due giovani ragazzi

Un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 26 sono rimasti gravemente feriti in un incidente consumatosi durante la scorsa notte, tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, lungo la strada statale 11 Mottaziana. Il sinistro, secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione Piacenza Sera, sarebbe avvenuto nel territorio compreso tra Gragnano e Borgonovo, in provincia di Piacenza, intorno alle 22:30.

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una Bmw M1 che, dopo essere uscita fuori strada e ribaltatasi più volte, sarebbe rientrata in carreggiata finendo completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso con a bordo il personale medico del 118. Lo staff sanitario ha trasportato d’urgenza i due giovani in ospedale, dove ora si troverebbero ricoverati in gravi condizioni. A destar maggiormente preoccupazione, come riferisce Piacenza Sera, sono le condizioni del ragazzo 22enne che si trovava alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area teatro del sinistro, ed i carabinieri di Borgonovo che hanno effettuato i rilievi, utili per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, riporta Piacenza Sera, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

