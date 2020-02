Justine Mattera | altro scatto senza vestiti | “Ma copriti” FOTO

Ancora una volta i followers di Justine Mattera la criticano per i suoi eccessi social. La italo-statunitense si scopre più del dovuto su Instagram.

Non ne vuole sapere Justine Mattera di starsene vestita. La soubrette italo-americana, a dispetto di una età ormai decisamente matura, continua a scoprirsi ed a mostrare il più possibile del suo corpo. Che nonostante le 48 primavere raggiunte, resta decisamente tonico ed atletico. Merito delle passioni sportive dell’ex moglie di Paolo Limiti. Infatti Justine Mattera pratica con profitto il ciclismo ed anche la corsa. Ora la bella bionda ha fatto anche da madrina alla decima Maratona di San Valentino, evento che si è tenuto a Terni. Città della quale il protettore degli innamorati è anche il santo patrono. Ma è sul web che lei fa discutere, con pose che spesso la vedono svestita fino al limite massimo concesso dai social network.

LEGGI ANCHE –> Georgina Rodriguez, quanti soldi riceve da Cristiano Ronaldo

Justine Mattera, i fans la invitano a starsene con i vestiti addosso

Il suo account Instagram ad esempio è pieno di foto in pose più che provocanti. Una delle ultime la vede a gambe scoperte, con grossi stivalli neri di pelle e poco altro indosso. Questo però, oltre ad attirare gli immancabili consensi nei confronti della Mattera, ha sortito anche l’effetto opposto. Infatti puntuali arrivano gli ammonimenti da parte di non pochi fans che la invitano a comportarsi in maniera più sobria, mettendo da parte una volta per tutte simili eccessi.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti, esagerata senza veli – FOTO