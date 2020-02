Lady Diana, la lettera inedita non lascia dubbi | Decise tutto la regina

Spuntano nuovi retroscena sulla vita di Lady Diana, stavolta riguardano una lettera della regina Elisabetta prima del divorzio con Carlo

La regina Elisabetta non prese affatto bene l’intervista che rilasciò Lady Diana nel novembre 1995 a Martin Bashir. Allora La principessa dichiarò per la prima volta pubblicamente che il matrimonio con il principe Carlo era ormai fallito. Ciò che fece ancor più infuriare la reale fu poi il fatto che Lady D non si limitò a rendere pubblico questo. La principessa triste aggiunse anche dettagli privati delle sue nozze infelici. Rese noto infatti anche il motivo principale, o meglio, una persona che fece in modo di mandare in fumo l’unione con Carlo. Diana affermò che vi era una terza persona “in questo matrimonio, un po’ troppo affollato“, con evidente riferimento a Camilla.

Lady Diana e il divorzio con il principe Carlo deciso con una lettera dalla Regina Elisabetta

Il tutto in una trasmissione che in quell’occasione fu seguita da ben 22,8 milioni di telespettatori. Va da sé che la regina Elisabetta non fu esattamente molto felice della situazione che venne a crearsi, per usare un eufemismo. Proprio per questo, la regina prese carta e penna e scrisse a mano una lettera, come si evincerebbe dalla grafia. La missiva fu poi consegnata al messaggero reale ed infine recapitata alla stessa Diana. Quest’ultima lesse a chiare lettere la decisione della suocera, vale a dire per lei “il percorso migliore” sarebbe stato “il divorzio“. Una scelta che gettò nella tristezza, visto che la principessa avrebbe voluto restare “la regina nei cuori delle persone“, come disse in quella famosa intervista. Così non fu, visto che a Diana fu tolto il titolo di ‘Sua Altezza Reale‘ diventando semplicemente ‘Principessa del Galles‘.

