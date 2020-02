Luisa Ranieri | lei svela come fa ad essere così bella VIDEO

Sempre più bella, Luisa Ranieri parla di cosa vuole dire per lei la bellezza. E fa sapere anche come fa lei stessa a preservare il suo magnifico aspetto.

La bellissima Luisa Ranieri vive una vita da sogno. La sua carriera da attrice è al top da diverso tempo, così come il matrimonio con Luca Zingaretti. I due si amano da diversi anni e si sono sposati nel 2012, dopo un fidanzamento sorto nel 2005. La loro unione ha portato alle nascite di Emma e Bianca, rispettivamente nel 2011 e nel 2015. Lei non è più una ragazzina, eppure la bellezza che la contraddistingue sembra non avere età. La napoletana nata il 16 dicembre 1973 svela uno dei suoi segreti. È solita detergere il viso con qualche crema idratante e dei tonici. Importantissimo poi è l’apporto di una crema solare nel periodo estivo. Inoltre ama molto le sessioni di massaggio, che le portano tanta rilassatezza. È della scorsa estate qualche scatto che ritrae Luisa Ranieri in costume. E quei 46 anni che ha sembrano essere davvero assai di meno.

Luisa Ranieri, la bellezza è semplicità prima di tutto

Lei è uno splendore. Eppure la diretta interessata ha affermato in passato di non prendersi cura in maniera maniacale del proprio aspetto. “Mi guardo poco allo specchio, mi curo con rilassatezza di me stessa. La bellezza per me è carisma e fascino, è stare rilassati. A quel punto raggiungi un livello di benessere che si rispecchia prima di tutto nel volto”. In televisione la vedremo presto nei panni di Carmela Tizzo per la fiction di Rai 1 ‘La Vita Promessa’, la cui regia è a firma di Ricky Tognazzi.

