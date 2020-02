Scongelare la carne potrebbe essere pericoloso per la salute: il metodo più sicuro

Scongelare la carne, soprattutto se fatto in microonde, aumenta il rischio di contaminazioni e proliferazioni batteriche: tale pratica può causare infezioni e intossicazioni più o meno gravi.

Una pessima abitudine dettata dai frenetici ritmi della quotidianità quella di decongelare più velocemente la carne riposta in freezer attraverso la funzione defrost del forno a microonde. Secondo gli esperti tale pratica aumenterebbe il rischio di contaminazioni e proliferazioni batteriche che possono a loro volta causare infezioni e intossicazioni. Per tale ragione, è consigliato fare ricorso a metodi alternativi che pur richiedendo maggior tempo, non metterebbero a repentaglio la salute. Per gli esperti da evitare anche il decongelamento a temperatura ambiente. A parlarne nel corso di un noto programma televisivo in onda sulla BBC il Professor Costas Stathopoulos.

Scongelare la carne nel forno a microonde aumenta il rischio di proliferazione di batteri

Per quanto comodo e sbrigativo, riporre la carne nel forno a microonde ed impostare la modalità defrost per accelerarne il processo di decongelamento, aumenterebbe esponenzialmente il rischio di proliferazioni batteriche e contaminazioni. Ad affermarlo una recente ricerca portata vanti dalla Abertay University di Dundee. A commentare i risultati, riporta il sito Stile.it, è stato il Professor Costas Stathopoulos durante una puntata dello show Inside the Factory, in onda sull’emittente statunitense BBC. Durante il programma lo studioso ha fornito utili informazioni, riporta Stile.it, spiegando alla padrona di casa, Cherry Healey, che i metodi più utilizzati per scongelare la carne sono anche i meno sicuri. In molti fanno ricorso al forno microonde e tanti altri, invece, lasciano semplicemente il cibo sul piano cottura a temperatura ambiente.

Per il Professor Costas Stathopoulos entrambi i metodi sarebbero altamente nocivi, in quanto favorirebbero la proliferazione dei batteri sugli alimenti scongelati. Tra questi si annovera anche il temutissimo E. Coli.

Come effettuare correttamente lo scongelamento della carne

Per il Professor Costas Stathopoulos, il metodo migliore e più sicuro per poter scongelare la carne rimane uno: estratto il cibo dal congelatore, quest’ultimo va riposta in frigorifero. Il processo sarà di certo più lento, ma avverrà ad una temperatura in cui batteri non troveranno una comfort zone in cui proliferare. A sostegno della sua tesi, durante la puntata di Inside the Factory, il professore ha effettuato un test. Ha analizzato la quantità di microrganismi formatisi a seguito di scongelamento a temperatura ambiente e quelli invece in frigorifero. Sulla carne rimasta sul piano della cucina si erano sviluppati il doppio dei batteri. A margine della sua intervista il Professor Costas Stathopoulos ha sottolineato, a precisazione, che in ogni caso non bisogna conservare gli alimenti per più di sei mesi nel congelatore.

