Test della personalità | scopri chi sei dal tuo mese di nascita

Anche il mese in cui siamo nati può dire molto di noi stessi. E questo test della personalità ci svela tutto. Voi quando siete venuti al mondo?

I test della personalità sono un qualcosa che uniscono il serio al faceto. Si capisce molto sui tratti psicologici di una persona, il tutto con divertimento. Basta rispondere a dei quesiti precisi che si prefiggono di mettere allo scoperto i tratti comportamentali di un individuo. Ed è il caso anche di questo specifico test della personalità, per il quale ognuno di noi cambia in base alla data di nascita. Più in generale è il mese in cui si viene al mondo a fornire delle peculiarità distintive di ognuno di noi. Fate la prova: in che mese siete nati?

Gennaio: è il mese degli ipocondriaci, di coloro che sentono di essere perennemente ammalati. Un banale raffreddore è l’inizio della fine ed un semplice mal di testa diventa un dramma. Generalmente coloro che esprimono queste preoccupazioni sembrano essere nati in particolar modo nei primi trenta giorni dell’anno. In compenso l’ordine è una loro innegabile qualità.

Febbraio: è il mese della iperattività e di chi non sa mai stare fermo. Inoltre possedete anche tanta creatività. Certo il carattere vigoroso che avete fanno si che o vi si ami o vi si odi.

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera | altro scatto senza vestiti | “Ma copriti” FOTO

Test della personalità, in che mese siete nati?

Marzo: anche voi siete alquanto focosi, e questo a volte può causare delle problematiche in ambito relazionale. Ma chi riesce a diventare vostro amico non se ne pente affatto, in quanto sapete essere molto affabili e generosi.

Aprile: amate le sfide ed il raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Tutto ciò fa si che abbiate spesso un atteggiamento ottimista nei confronti della vita.

Maggio: anche voi esprimete fiducia ed ottimismo. Sarà per il fatto di essere nati in primavera, quando le giornate sono dominate dalla luce e dal colore. Chi è in grado di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo è nato solitamente in questo mese.

Giugno: questo è ritenuto all’unanimità il mese delle persone fascinose ed anche ‘spietate’. Di coloro che sanno che atteggiamento assumere a seconda della situazione. Ma al contempo tali individui fanno anche grande affidamento sugli altri.

Luglio: chi nasce in piena estate è sicuro di sé stesso e sa cosa vuole dalla vita. Di solito coloro che nascono in tale periodo mostrano un eccessivo attaccamento ai beni materiali. Ma poi non perdono occasione per mostrare la loro umanità.

LEGGI ANCHE –> Striscia la Notizia | incidente per Ficarra e preoccupazione FOTO

Ogni trenta giorni gli individui cambiano

Agosto: la vostra personalità unisce due caratteristiche estreme: da un lato, siete dei leader nato e non avete paura di prendere decisioni importanti. Dall’altra, non c’è altra persona calda come voi. Siete molto affettuoso e per i vostri cari sareste in grado di fare l’impossibile.

Settembre: siete esplosivi. In un attimo volete essere un artista e dopo un pò sognate di lavorare in una palestra o in una scuola. Avete molti hobby e siete incredibilmente talentuosi. È impossibile annoiarsi con voi. Ma vi fate anche trasportare dalla malinconia a volte.

Ottobre: siete riflessivi e tendete a vedere le cose inizialmente dal loro aspetto meno favorevole. Siete disillusi, sapete che la delusione può essere sempre in agguato. Ed a volte non siete facili da sopportare. Ma al contempo avete una sensibilità come nessun altro.

Novembre: siete i perfetti salutisti, possedete tanti talenti e grande intelligenza. Tuttavia tendete a isolarvi dagli altri, e vi sentite meglio nella vostra tana. Non avete bisogno di compagnia per sentirvi preziosi. Spesso vi lasciate trasportare da ciò che la vita offre.

Dicembre: spesso perdete troppo facilmente la calma. Le emozioni vi trascinano e quando prendete una decisione, nessuno è in grado di farvi cambiare idea. A volte vi comportate come se foste meno maturi rispetto alla vostra età. Volete avere il controllo di tutto, ed anche l’attenzione.

LEGGI ANCHE –> Aereo sbagliato | guardate la faccia della hostess | VIDEO