Uova sode pericolose per la salute: come cuocerle per non correre rischi

Le uova sono un alimento povero, per questo motivo sono uno degli alimenti più diffusi e consumati nelle nostre cucine. Si possono fare in tantissimi modi, e soprattutto rappresenta un ingrediente fondamentale per tantissime cose che mangiamo quasi tutti i giorni. Dalle semplici omelette alle polpette, le uova le usiamo davvero in ogni modo. A livello nutrizionale sono caratterizzate dal fatto di essere prive sia di carboidrati, che di calcio e di vitamina C. Di contro, rappresentano un’ottima fonte di proteine che troviamo sia nell’albume che nel tuorlo. Le uova presentano un guscio, un albume e un tuorlo e costituiscono il 60% del peso totale delle uova e si compongono da acqua e proteine. I tuorli invece, sono ricchi di proteine fosforate, lipoproteine e la lecitina, valida alleata delle nostre cellule celebrali.

Se le uova sode vengono troppo cotte, presentano dei rischi

In generale sono una miniera preziosa di vitamine, tra le quali spiccano la Vitamina A e la Vitamina D, ma non presentano la Vitamina C. Le uova sono note perché contengono tanto ferro, magnesio, calcio, potassio e fosforo. Sono preziose per il nostro benessere e per la nostra salute: possono presentare delle insidie e dei rischi legati al grado di cottura che non tutti conoscono. Quando infatti l’uovo sodo viene cotto per troppo tempo e il tuorlo inizia ad assumere un colore verdastro significa che durante la cottura è stata prodotto il solfuro ferroso, una sostanza tossica che si sviluppa dal ferro e dallo zolfo a temperatura di ebollizione.

Va precisato che devono essere cotte per circa 5-6 minuti, da quando l’acqua inizia a bollire. Le uova vanno collocate in pentola a partire da quando l’acqua è ancora fredda, per poi aspettare 5-6 minuti a partire dall’ebollizione per toglierle e lasciarle raffreddare. Oltre a produrre solfuro ferroso, quando vengono troppo cotte presentano grassi più complessi da digerire, che possono formare anche placca nelle arterie.