Wanda Nara, il completo intimo è esplosivo – FOTO

Wanda Nara fa impazzire i suoi fan con un completo intimo fiammeggiante su Instagram, lo scatto fa il giro del web

E’ stato un weekend speciale per gli innamorati, quello di San Valentino. Lo è stato, evidentemente, anche per Wanda Nara e il suo Mauro Icardi. Non sappiamo esattamente come abbiano festeggiato la ricorrenza i due, ormai insieme da diversi anni e con una larga e felice famiglia al seguito. Ma un’idea, stando a una delle ultime foto di Wanda su Instagram, possiamo farcela. La showgirl argentina ha postato uno scatto in cui, di fronte allo specchio, indossa un completo intimo a pezzo unico, ma piuttosto provocante. A cominciare dal colore, rosso fiammeggiante, proseguendo poi con la forma dello stesso body e con le trasparenze che lasciano ben intravedere le curve, formose ed esplosive, di Wanda. Anche la didascalia lascia poco all’immaginazione: “San Valentino è già finito?”. A quanto pare, è stata una festa degli innamorati vissuta per lei in maniera molto passionale. E anche il cuore dei followers, visti i 400mila e passa like, si è riscaldato, eccome.