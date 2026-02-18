Melissa Satta sbotta a “Verissimo”: “Come fanno a saperlo?”

Melissa Satta si è lasciata andare con un duro sfogo a “Verissimo”, riguardante delle pesanti accuse ricevute dopo la fine con Berrettini.

Tra le showgirl più amate sulla scena italiana, spicca Melissa Satta, adorata per la sua bellezza travolgente e il suo carisma innato. 38 anni, il suo fisico da statua e i suoi lineamenti angelici hanno fatto sognare intere generazioni.

Nata a Boston, da genitori sardi, Melissa cresce in Italia, dove diventa famosa come modella, per poi affermarsi sulla scena dello spettacolo vestendo i panni di velina: tra i volti più famosi di “Striscia la Notizia”, si è poi distinta come conduttrice, prendendo parte e format del calibro di “Mission Beauty”, “Insideout” e “Controcampo”.

Accanto alla sua carriera, la Satta è finita più volte al centro delle cronache per i suoi amori. Nel passato, la 38enne è stata sposata con Kevin-Prince Boetegn, famoso calciatore con cui ha avuto il figlio Maddox. In seguito al divorzio, si è legata a Matteo Berrettini, tennista con il quale ha intrecciato una storia durata un anno, segnata da indiscrezioni clamorose che hanno fatto soffrire tantissimo la Satta. Proprio su questo tema, la showgirl è intervenuta durante la sua ultima ospitata a “Verissimo”.

Melissa Satta su tutte le furie, la dura confessione a “Verissimo”

Pur essendo molto riservata, Melissa Satta si è aperta come non mai durante la sua ultima ospitata a “Verissimo”, lasciandosi andare su un tema molto delicato.

Durante la relazione con il tennista Berrettini, a fronte della sua carriera in discesa, la showgirl è stata accusata come la responsabile di questa caduta, finendo perfino per essere additata come “sex addicted” e di aver prosciugato il compagno. I due si sono lasciati e Melissa è rimasta malissimo sentendo queste voci.“Come fanno a saperlo? Come possono verificare queste cose? Mica sono mai stati tra le mie mura domestiche”, le parole della Satta ai microfoni di Silvia Toffanin (scopri qui un retroscena clamoroso su un’ex coppia famosissima).

Melissa Satta e le accuse riguardanti Berrettini: l’incubo vissuto

La showgirl aggiunge, poi, come le parole hanno un forte peso e come sia fondamentale andarci piano: le accuse ricevute sono state per lei un vero e proprio incubo, rappresentando una violenza psicologica. Inoltre, è forte in lei il timore che un giorno suo figlio possa leggere questa versione assurda della sua storia d’amore con il tennista. Per questo se dopo la fine della relazione con lo sportivo, malgrado le accuse è rimasta in silenzio, poi non ce l’ha più fatta, mettendo uno stop alle voci infondate e parlando perfino di azioni legali.

L’amore tra la Satta e Berrettini è finito per via dei loro impegni inconciliabili: lui ora è tornato in forma e ha ripreso a giocare. Comunque tra lui e Melissa ci sono ancora ottimi rapporti, non essendosi lasciati in malo modo.