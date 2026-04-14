Dolori e mal di schiena: come sedersi nel modo giusto?

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Il mal di schiena e i dolori sono delle problematiche comuni che colpiscono milioni di individui ogni giorno. Una postura non corretta in ufficio, o mentre si sta sul divano, è spesso causa di questa manifestazione, peggiorando giorno dopo giorno. Ci sono dei consigli e dei rimedi che possono aiutare a migliorare il benessere e la qualità della vita. Vediamo insieme come fare e quali sono le strategie da adottare per dire addio al mal di schiena.

donna che si allena in casa

Come evitare il mal di schiena in ufficio?

Chi lavora in ufficio e resta seduto alla scrivania per molto tempo, di solito soffre di dolori alla schiena. È un dato comune per via di una postura non corretta e adeguata al contesto. Per poter migliorare la situazione è importante, come prima cosa, adottare delle sedie operative per l’ufficio come quelle di Click Ufficio, per fare un esempio. I modelli sono differenti, con colori che si adeguano al proprio gusto personale o all’arredo scelto. Si possono scegliere con i braccioli o senza, di solito lo schienale è ergonomico oltre che regolabile. In questo modo i piedi potranno poggiare per terra correttamente, le ginocchia saranno piegate a 90 gradi e la schiena dritta, senza alcuna incurvatura.

La posizione delle braccia è altresì importante, cercando di rilassarsi mantenendo i gomiti piegati e i polsi in linea con la tastiera.

Come sedersi correttamente sul divano?

Il divano è sinonimo di relax, ma anche in questo caso la postura scorretta può trasformarlo in un nemico per la schiena. Se si desidera contrastare il dolore, il consiglio è di scegliere un modello completo di supporto lombare e di cuscini rigidi. La schiena dovrebbe restare appoggiata allo schienale, senza incurvarsi. La posizione delle gambe non è da sottovalutare, preferendo un poggiapiedi per alleviare la pressione sulla colonna vertebrale.

Ovviamente, variare la posizione ogni 20 minuti è un buon metodo per fare circolare al meglio il sangue. Ancora meglio fare delle passeggiate, alternando i momenti della seduta rilassante con i movimenti del corpo. In tal modo non ci saranno pressioni o posture non corrette, mantenendo la schiena in posizione naturale e senza sforzi.

Rimedi naturali e consigli per alleviare i dolori

Tra i rimedi naturali che si possono adottare per alleviare il dolore alla schiena, il suggerimento è di applicare degli impacchi caldi sulla zona di interesse. Il calore, in questo caso specifico, aiuta a rilassare i muscoli e migliorare la circolazione del sangue. Si può altresì provare un buon massaggio con gli oli essenziali, alla lavanda o all’arnica, atto ad alleviare la tensione e ridurre l’infiammazione.

È importante evidenziare che le tecniche dello yoga e del pilates sono ideali per migliorare la flessibilità e rafforzare la zona lombare, prevenendo gli episodi di dolore. I movimenti dolci riducono la rigidità e migliorano man mano la mobilità articolare.

Non da meno adottare un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita attivo, per la salute della colonna vertebrale. Bere molta acqua, assumere alimenti ricchi di magnesio e calcio e praticare regolarmente attività fisica aiutano a mantenere la schiena forte e sana.