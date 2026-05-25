Mistero sui Fondi del Concerto di Beneficenza a Crans-Montana: Le Famiglie dei Ragazzi Coinvolti Non Hanno Ricevuto Nulla

Un palco pieno di musica, promesse di aiuto, applausi che scaldano. Poi, giorni di attesa. E una domanda che cresce: dove sono finiti i soldi del concerto? In questa storia, la solidarietà ha alzato il volume. Ma il suono che resta, oggi, è un brusio di incertezze.

C’era una folla viva alla Salle Métropole di Losanna, il 22 aprile. Il concerto di beneficenza nasceva con un obiettivo chiaro: sostenere, almeno in parte, le famiglie dei ragazzi coinvolti a Crans-Montana. Una causa vicina, concreta, capace di unire. L’energia in sala si percepiva anche fuori, tra chi seguiva gli aggiornamenti sul telefono e chi aveva fatto girare il passaparola. Le note scorrevano insieme a un’idea semplice: trasformare emozione in aiuto.

A qualche settimana dall’evento, però, il quadro si è fatto confuso. Le famiglie dicono di non aver ricevuto nulla. Gli organizzatori replicano: “Abbiamo fatto i regolari versamenti”. Due frasi nette. Un’unica realtà ancora opaca. È qui che la storia cambia ritmo. E chiede trasparenza.

Cosa sappiamo finora

I fatti confermati sono pochi e importanti. L’evento si è svolto a Losanna, il 22 aprile, con finalità solidali. La comunicazione pubblica parlava di un sostegno economico diretto ai parenti dei ragazzi coinvolti. Oggi, chi doveva ricevere quei proventi sostiene di non averli visti. Gli organizzatori affermano il contrario.

Mancano, al momento, cifre ufficiali e un quadro economico dettagliato: non sono stati diffusi un bilancio dell’evento, l’elenco delle spese (affitto sala, service audio, diritti d’autore, assicurazioni, security) né le ricevute dei bonifici ai beneficiari. Senza questi elementi, il dibattito resta inchiodato a sensazioni opposte. E a un grande, inevitabile, punto interrogativo.

Un dato va aggiunto, perché pratico. In eventi analoghi, i flussi di cassa seguono spesso tre canali: incassi da biglietti, donazioni dirette e contributi di sponsor. Quasi sempre entrano in una piattaforma di ticketing o in un conto dedicato. Le commissioni dei servizi di pagamento possono variare tra il 2% e l’8%. I payout ai beneficiari, se gestiti da terzi, hanno talvolta tempi tecnici di 5-15 giorni lavorativi. Sono dinamiche note nel settore, ma non provano nulla su questo caso. Servono documenti.

Le domande aperte (e come chiuderle)

Le richieste sono semplici e ragionevoli. Un prospetto di rendicontazione con:

totale degli incassi e data di accredito;

elenco delle spese, con ricevute;

importo netto destinato ai beneficiari;

distinte di pagamento dei versamenti effettuati (con importi, date, causali);

conferma di ricezione, anche parziale, da parte dei destinatari.

Sono passaggi standard. Riducono i sospetti. Proteggono tutti, anche gli organizzatori. E soprattutto rispettano chi ha donato un’ora del suo tempo, il prezzo di un biglietto, un pezzo di fiducia.

C’è poi un aspetto umano che non va smarrito. La parola “beneficenza” pesa di più quando dietro ci sono nomi, volti, famiglie in attesa. Le procedure contano, ma contano anche i tempi. Un messaggio chiaro, una data di pubblicazione del rendiconto, un aggiornamento pubblico: basta poco per ricucire.

Alla fine, resta l’immagine di quella sera. Luci calde, musica alta, mani alzate. La solidarietà si vedeva da lontano. Ora serve che si legga da vicino, nero su bianco. Perché un applauso ha senso se trova la sua strada. E se la trova presto. Siamo sicuri di non poterla indicare, insieme, quella strada?