Scontro tra Consigliere Regionale di FdI e Attivista della Flotilla: Accuse di Torture e Spreco di Denaro Pubblico

Una piazza di provincia, il brusio di fine campagna elettorale e uno scontro che scotta: a Senigallia, in pochi minuti, parole e accuse sono diventate il centro di una discussione più grande su verità, rispetto e responsabilità pubblica.

A Senigallia, cuore vivo della costa marchigiana, il clima della campagna elettorale si è acceso all’improvviso. In mezzo ai gazebo e agli ultimi volantini, un consigliere regionale di Fratelli d’Italia si è trovato faccia a faccia con un attivista appena rientrato dalla Global Sumud Flotilla. Lui è un docente marchigiano, Vittorio Sergi, tornato da una traversata civile che nelle scorse settimane ha cercato di portare aiuti simbolici e testimonianze verso Gaza. L’altro è un eletto locale, abituato ai toni secchi della politica in piazza. Intorno, telefoni alzati, mormorii, qualche applauso. Siamo in un comune di circa 44 mila abitanti, in provincia di Ancona, dove le cose di solito si dicono guardandosi negli occhi.

Il botta e risposta è arrivato a metà, quando il consigliere — secondo ricostruzioni di stampa e testimoni presenti — avrebbe incalzato: “Fammi vedere le torture”. Poi l’affondo: “Tu là a spendere i nostri soldi”. Parole dure, che hanno fatto il giro del centro storico più veloce dei volantini. Il docente, dal canto suo, ha rivendicato il senso della missione e il dovere di raccontare ciò che ha visto. Qui, qualcosa si è rotto. Non solo tra i due. Tra chi chiede prove immediate del dolore e chi chiede ascolto prima del giudizio.

Su un punto, però, serve chiarezza. L’accusa di spreco di denaro pubblico: al momento non risultano dati ufficiali che attestino l’uso di fondi regionali o comunali per la partecipazione del docente alla flottiglia. Le iniziative di questo tipo, in genere, si reggono su donazioni private e reti civiche. Senza documenti, ogni affermazione resta un sospetto. E i sospetti, in politica, pesano come pietre.

Che cos’è la Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla è una delle iniziative civili nate negli ultimi anni per attirare l’attenzione internazionale su Gaza e sui diritti umani. “Sumud” in arabo significa “resilienza, restare in piedi”. Le flottiglie, dalla fine degli anni Duemila, hanno tentato più volte traversate simboliche, spesso fermate in acque internazionali o respinte prima di arrivare a destinazione. A bordo, attivisti, medici, insegnanti, figure pubbliche. Non sempre ciò che denunciano — maltrattamenti, fermi prolungati, condizioni al limite — è verificabile in modo indipendente: alcune testimonianze convergono, altre restano contestate. Qui sta la difficoltà del nostro tempo: come raccontare ciò che accade quando i luoghi sono difficili da raggiungere e le versioni si scontrano.

Nel frattempo, la politica locale ha reagito. Da sinistra, AVS ha parlato di “umanità svenduta”, puntando il dito contro i toni del consigliere di Fratelli d’Italia. Dal centrodestra, ci si appella al principio del controllo: se si parla di denaro pubblico, bisogna poterlo dimostrare. In mezzo, una piazza che vuole capire. E che, più della rissa, chiede fatti: quando, dove, chi c’era, che cosa è stato documentato, quali autorità hanno verbalizzato.

Parole che restano, responsabilità che pesano

Le parole, in campagna elettorale, restano appese come striscioni. Qui non è in gioco solo un confronto locale. È il nodo tra il diritto di testimoniare e il dovere di verificare, tra la rabbia di chi vede sofferenza e il realismo — a volte cinico — di chi amministra. C’è un modo per tenere insieme entrambe le cose? Forse sì: chiedere prove senza umiliare chi porta una storia, e portare storie senza pretendere fede cieca.

Alla fine, restano due immagini: il mare, da cui tornano racconti fragili, e la piazza, dove li si mette alla prova. In quale dei due luoghi, oggi, sentiamo di appartenere di più?