Eva Herzigova si sposa, tutto quello che c’è da sapere

Vent’anni d’amore, tre figli e una storia che ha attraversato gossip, scosse e ritorni di fiamma.

Ora un dettaglio ufficiale — le pubblicazioni di matrimonio comparse sull’albo pretorio del Comune di Torino — fa suonare le campane. Sarà davvero il momento del sì per Eva e Gregor?

Altro che chiacchiere da salotto: quando un nome spunta su un albo pretorio, l’aria cambia. E qui i nomi sono pesanti: Eva Herzigová e Gregor Marsiaj. Pensavamo di sapere tutto di loro, e invece un documento pubblico — segnalato dal Corriere della Sera — rimette in moto la giostra dei rumors. Coincidenza burocratica o segnale che questa volta si fa sul serio? Domandona da mille like.

I fatti, quelli che contano: dopo oltre vent’anni insieme, una relazione che ha visto di tutto e tre figli a far da bussola, i due starebbero preparando le nozze. A riaccendere l’attenzione non è un post social, non è una storia a tempo: è la pubblicazione di matrimonio sull’albo pretorio di Torino, che trasforma il chiacchiericcio in un indizio decisamente più concreto. Non un proclama, ma un passaggio formale che, diciamocelo, difficilmente compare per caso. E qui scatta il domandone: è arrivato il momento che i fan aspettano da anni?

Lei, per molti, resterà sempre “la ragazza del Wonderbra”: la campagna che negli anni Novanta è diventata un fenomeno pop e ha consacrato Eva Herzigová tra le supermodelle simbolo di un’epoca. Presenza fissa sulle passerelle internazionali e apparizione anche sul palco di Sanremo, Eva oggi ha 53 anni e un’aura che non si spegne. Lui è Gregor Marsiaj, 49 anni, imprenditore torinese legato a una delle famiglie industriali più note della città. Una coppia lontana dagli eccessi del jet set, ma che — volente o nolente — non è mai uscita dal radar.

Le pubblicazioni a Torino: indizio bomba o semplice formalità?

Secondo il Corriere della Sera, la scintilla che fa parlare tutti è proprio lì: l’atto ufficiale pubblicato a Torino. Non è un proclama d’amore, ma è il tipo di traccia documentale che fa drizzare le antenne. Insomma: non un selfie sospetto, ma un foglio che conta. E qui scatta il gioco delle ipotesi: coincidenza o passo decisivo? E voi, cosa leggete tra le righe?

Per capire il peso dell’indizio, basta ripercorrere due decenni di alti e bassi. I due si sarebbero conosciuti nel 2001 a Varigotti, in Liguria, in quei giorni particolari successivi all’11 settembre, quando il blocco del traffico aereo avrebbe allungato la permanenza di Eva in Italia. Un incontro in circostanze eccezionali che si è trasformato in una storia lunga e complessa, vissuta anche tra Piemonte e riflettori internazionali.

La loro non è stata una favola senza sbavature. Nel 2011, Gregor Marsiaj è finito al centro del gossip dopo alcune foto pubblicate dalla stampa scandalistica che lo ritraevano a Praga insieme a un’altra donna. Un episodio rimasto appiccicato ai resoconti della coppia per anni, fino a quando Eva, di recente, a Belve, non ha rimesso in fila le emozioni: ha parlato del dolore provato e della scelta di restare per proteggere la famiglia e i figli. Confessioni rare, che danno la misura di quanto questa storia sia stata, e sia ancora, tutto fuorché banale.

Nel tempo si è parlato più volte di nozze possibili, tra indiscrezioni, date sussurrate e silenzi strategici, ma non c’era mai stato nulla di ufficiale. Adesso, però, le pubblicazioni di matrimonio apparse a Torino raccontano una narrativa un po’ diversa. Non la certezza del fatidico “sì”, ma un segnale forte, quello sì, capace di far tremare i polsi agli appassionati. Siamo davanti all’ultimo capitolo o all’ennesimo colpo di scena?

Ecco il bello della storia: non c’è una risposta definitiva. E proprio per questo è irresistibile. La top model ceca e l’imprenditore torinese sembrano più vicini che mai a formalizzare ciò che per molti era già scritto. Ma lo sapete, tra attese e scelte di tempo, tutto può succedere. Indizio concreto o abile strategia per tenere alta l’attenzione? E se fosse solo una tappa dovuta, senza fretta di correre all’altare? Voi da che parte state?

Una cosa è certa: se c’è un segnale che manda in visibilio i curiosi, è proprio un atto pubblico come questo. Dalla “ragazza del Wonderbra” alla maturità di oggi, da Varigotti nel 2001 al presente torinese, la timeline è piena di momenti che si incastrano: resilienza di coppia, famiglia al centro, rumors a ondate e ora un documento ufficiale che cambia il tono della conversazione. Sarà la volta buona, oppure il destino ha in serbo un nuovo giro di giostra?

Ricapitolando il cloud dell’indiscrezione: cosa è successo? La comparsa delle pubblicazioni di matrimonio sull’albo pretorio del Comune di Torino ha riacceso i riflettori su Eva Herzigová e Gregor Marsiaj. Chi lo ha svelato? La ricostruzione arriva dal Corriere della Sera. Come è andata a finire? Il mistero resta irrisolto, almeno per ora: tra attese e condizionali, la porta resta apertissima. Noi continuiamo a monitorare ogni sviluppo. E tu, hai colto altri dettagli, qualche sfumatura che ci è sfuggita, qualche memoria di passate “quasi nozze” che oggi suona diversamente? Raccontacelo: commenta, dì la tua e resta sintonizzato per i prossimi aggiornamenti. Promesso: se scatta il “sì”, le campane le sentirete anche da qui.