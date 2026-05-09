Paola Turci torna a parlare di Francesca Pascale

Tra nuova musica, ricordi che fanno male e amori che ancora scottano, Paola Turci rimette al centro la sua voce e il suo sguardo.

Confidenze dirette, dettagli che fanno riflettere e una frase sul matrimonio con Francesca Pascale che potrebbe cambiare la lettura di tutta la storia. Pronti?

Pensavamo di sapere tutto, ma c’è sempre quel dettaglio che, quando arriva, ti fa drizzare le antenne. E se ci fosse un filo rosso tra la rinascita artistica di Paola e ciò che ha deciso di raccontare sul suo passato più intimo? Domanda scomoda? Forse. Ma è proprio lì che si nasconde il succo.

La rinascita artistica di Paola

Partiamo dai fatti: Paola Turci riparte da “Vita Mia”, un brano che per lei non sarebbe “solo una canzone”, ma “un inno a una vita ritrovata”. Parole sue, dritte e senza fronzoli. Una rinascita che sembra sbocciare dopo un periodo niente affatto leggero: ha smesso di scrivere e suonare, toccava poco la chitarra, un blocco creativo che l’ha tenuta ferma più del previsto. Poi, come nelle scene migliori, il click: “È arrivato tutto insieme”. Coincidenza o il segnale che qualcosa, dentro, si è finalmente riallineato?

Nel suo racconto c’è anche la ferita più personale: la scomparsa del padre, Ugo. Un legame fortissimo, vissuto fino all’ultimo, che lei descrive con rispetto e nostalgia: “Siamo stati vicini fino alla fine”, confida, spiegando che sente ancora la sua presenza. E quando è tornata a Sanremo dopo 16 anni, con “Fatti bella per te”, il pensiero è andato a lui. Risultato? “È andato tutto bene”. Quando il cuore detta la rotta, la bussola non sbaglia.

“Potevo evitare di sposarmi”

E qui arriviamo al capitolo che oggi fa più rumore. Paola Turci è stata sposata due volte: prima con Andrea Amato (giornalista di R101), poi con Francesca Pascale. Ed è proprio su quest’ultimo matrimonio che la cantautrice si lascia scappare la frase che accende i fari: “Io ci credevo, ma potevo evitare di sposarmi”. Boom. E aggiunge, senza giri di parole: “L’ho fatto per amore, lo voleva lei il matrimonio”.

Cosa resta di quella storia? La risposta è tagliente: “Niente. Un vissuto, un’esperienza”. E davanti alla definizione di “amore tossico” – espressione tirata in ballo in passato – Paola non scappa: “Ha ragione”. Parole sue, e non il solito sentito dire. Poi la chiave per leggere tutto: “Reciprocamente non ci comprendevamo. Non ho ammesso a me stessa la profonda differenza tra di noi”. Qui la domanda sorge spontanea: quante volte, in nome dell’amore, ignoriamo i segnali più chiari?

Nel quadro generale, Paola rivendica il suo modo di stare al mondo: “Quando provo qualcosa, mi lascio vivere dall’istinto. Non dal pregiudizio”. “Sono molto riservata e discreta”, sottolinea, ma poi rivela anche il suo marchio di fabbrica: “Faccio quello che voglio”. Il profilo è chiaro: sensibilità al massimo, sì, ma anche autonomia senza sconti.

La rinascita personale di Paola

E allora, rimettiamo in fila gli indizi. Da una parte, una cantautrice che parla di “inno a una vita ritrovata” e che racconta di aver superato un blocco creativo. Dall’altra, l’onestà spiazzante con cui chiude una pagina d’amore: “potevo evitare di sposarmi”, “lo voleva lei”, “niente, un vissuto”, “amore tossico”. Sembra il ritratto di chi ha deciso di guardarsi dentro senza filtri. Ci sarebbe, quindi, un filo diretto tra la nuova musica e il desiderio di archiviare definitivamente quel capitolo? Non c’è una risposta ufficiale, ma il sospetto potrebbe venire.

E voi, come leggete questa sequenza? Una rinascita personale che si riflette nell’arte o una semplice coincidenza temporale? Quelle frasi sul matrimonio sono una porta chiusa o l’ultimo atto di una liberazione più grande? E ancora: la scelta di scrivere una canzone su una ferita antica è il gesto definitivo di chi ha deciso di ricominciare da sé?

Il bello – o il mistero – è proprio qui: Paola mette sul tavolo tutti i tasselli, ma la figura finale potremmo vederla solo col tempo. Nel frattempo, una certezza c’è: la sua voce, nelle parole e nella musica, oggi suona più autentica che mai. E quando dice “Faccio quello che voglio”, sembra il manifesto perfetto di questo momento.