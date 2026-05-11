Sole Galanti e il matrimonio con il figlio di Lorella Cuccarini

In un giorno che profuma di mare e compleanni doppi, una stylist esce dal backstage e racconta un “Sì” che non vuole essere solo favola: tra bianco total, arrivo in barca e il celebre “radar” di Lorella, c’è un dettaglio che potrebbe cambiare la lettura di tutto.

Pensavamo fosse “il matrimonio perfetto” e stop. E invece no: un paio di scelte ben piazzate hanno fatto drizzare le antenne a più di un curioso. Perché proprio un’eclissi di colori per tutti, un ingresso dal mare e la colonna sonora che cita il Fantasma dell’Opera? Coincidenze coreografiche o c’è un codice di famiglia in scena, da decifrare pezzo per pezzo?

Lei è Sole Galanti, la stylist che cura l’immagine di Lorella Cuccarini tra set televisivi e scorribande social. Lui è Giorgio Capitta, figlio della “più amata dagli italiani” e del produttore Silvio Testi. Loro due hanno detto “Sì” a Sabaudia, nel giorno del compleanno di Giorgio e della sua gemella Chiara. Una scelta che suona già come un abbraccio di famiglia, no?

La sposa è stata chiarissima con Vanity Fair: «Abbiamo chiesto a tutti gli invitati di vestirsi di bianco perché non volevamo sentirci diversi dagli altri: desideravamo che il matrimonio non celebrasse soltanto noi due, ma diventasse una bella giornata da condividere con tutti». Ecco il primo indizio: niente passerelle, niente classifiche di stile. Solo una tavolozza pulita, condivisa. Segnale di unità? O mossa fashion che scompagina il solito copione delle nozze vip?

Gli ingredienti cinematografici

Tra le note del “Fantasma dell’Opera” e un arrivo in barca — omaggio al nonno marinaio — la family si compatta sulla riva: ci sono i fratelli Sara e Giovanni e, ovviamente, Chiara, la gemella. Tre generazioni su una stessa onda, come a dire: “siamo qui, insieme, traghettati verso domani”. Vi piace questa lettura? O preferite credere che fosse solo, semplicemente, un ingresso scenografico ben orchestrato?

Arriva la conferma che aspettavamo. Sole racconta che lavorare con Lorella, tra apparizioni televisive e shooting, non crea crepe, ma intese. «Mia suocera è esattamente come sembra — ha svelato — ha un cuore enorme ed è un’icona. Mi ha accolto subito, senza giudizi. Abbiamo un dialogo molto intimo e lei è quella che si accorge subito se qualcosa non va». Tradotto: il celebre radar di Lorella è acceso prima ancora del trucco in camerino. Vi torna?

E qui entra in gioco il “paragrafo casa”

Perché chi immagina un dorato ozio da copertina, stando a quanto racconta la neosposa, potrebbe dover rivedere il copione: mutuo soccorso e autonomia sono le parole d’ordine. «In quella famiglia sono tutti molto autonomi e dolci. Ai ragazzi è stato insegnato che i fratelli devono esserci gli uni per gli altri, soprattutto per le sorelle: se qualcuno ha bisogno, bisogna correre». E su Giorgio, piccola nota che dice molto: è “un asso ai fornelli”, capace di gestire la casa senza aiuti. Vi suona come la dichiarazione d’intenti di una coppia che vuole fare da sé, lontana da cliché e scorciatoie?

Bianco totale, arrivo in barca e il “radar” di Lorella: indizi di un patto famigliare?

Adesso, la domanda che ci stuzzica: quel bianco per tutti non è solo estetica, ma un manifesto? Un modo per dire “siamo un noi allargato” che include amici, sorelle, fratelli, genitori? E quegli scatti delle nozze — sì, quelli che richiamano il dress code, le presunte nozze in spiaggia e la dedica della mamma — stanno suggerendo il vero perimetro della festa: una celebrazione orizzontale, corale, dove la star è la famiglia?

La nota più tenera arriva proprio da lei, la “più amata”: il desiderio di diventare nonna. Non è favola da tabloid, conferma Sole: «Sì: è proprio così. È una delle cose uscite sui giornali che corrisponde davvero alla realtà. Lei ama profondamente la famiglia e gli affetti, e ha questo desiderio molto genuino». E qui il gioco si fa interessante: il bianco universale, l’omaggio al nonno, l’allineamento perfetto di fratelli e sorelle… preludio a una nuova pagina di famiglia? O solo il ritratto, limpido e sincero, di un clan che sa stare insieme?