Katia Ricciarelli e quell’amore inossidabile per Pippo Baudo

Sincera, diretta, capace di trasformare i ricordi in un racconto intimo e vibrante: così Katia Ricciarelli si è consegnata ai telespettatori nello studio di Domenica In.

Un’autobiografia a voce alta, cucita tra i successi di una carriera luminosa, i rimpianti mai rinnegati e i grandi amori che l’hanno segnata. Al centro, come una stella polare, il nome di Pippo Baudo: una presenza che per la soprano resta sinonimo di sentimento assoluto, una trama affettiva che il tempo ha sfilacciato ma non spezzato.

“Oggi canto quello che riesco a cantare, ho vissuto tanti periodi bellissimi. Cosa posso chiedere di più dalla vita?”, confida a Mara Venier, con il garbo di chi ha imparato a misurare la voce e a scegliere le canzoni come si scelgono i momenti giusti. La sua è la maturità di un’artista che non insegue più i traguardi, ma li osserva in controluce, lasciando che siano loro a raccontarla.

Il capitolo dei sentimenti

Il capitolo dei sentimenti apre un varco nel privato. Ricciarelli non fa mistero di aver conosciuto due grandi amori nello spettacolo, José Carreras e Pippo Baudo, ma è su quest’ultimo che il racconto si fa più caldo e dolente: “Pippo è stato l’amore più grande… dopo di lui ho avuto solo flirt”. Non c’è enfasi, non c’è compiacimento; soltanto la constatazione limpida di una verità interiore. Anche la sua idea di quotidianità parla di libertà: “Non ho mai avuto voglia di avere un uomo dentro casa o di andare a vivere da un altro. Oggi ho un cagnolino come fidanzato”, dice con un sorriso che stempera la nostalgia in ironia.

Quando rievoca i giorni del dopo, quelli in cui la vita ricuce e spesso lascia cicatrici, affiora un filo d’amaro. Racconta il silenzio, la distanza, persino l’imbarazzo di un numero dimenticato. “Lui sapeva dov’ero e non mi ha mai cercata”, sottolinea, riconoscendo in quelle mancate telefonate un senso di abbandono che ha fatto male. Eppure, dentro quel rimprovero sommesso, c’è una dichiarazione che illumina tutto il resto: le sarebbe piaciuto invecchiare insieme, tenere insieme il passo e il respiro, trasformare un amore celebre in una complicità domestica e segreta. È la confessione che restituisce la misura di un legame rimasto, nel profondo, inossidabile.

Nel mosaico della memoria

Nel mosaico della memoria c’è spazio anche per una ferita mai davvero rimarginata: la maternità mancata. Ricciarelli ricorda la pressione mediatica, le attese spiate, l’assedio dei fotografi proprio mentre cercava di diventare madre. A un certo punto, racconta, si è fermata. Non per rassegnazione, ma per lucidità: “Non bisogna insistere per diventare genitori, perché dopo è difficile avere delle tenerezze con l’altro”. È un pensiero che pesa come un monito, il riconoscimento che l’ossessione può erodere il sentimento fino a renderlo irriconoscibile. La sua è una riflessione adulta su come l’amore, per durare, abbia bisogno anche di spazi protetti, di confini rispettati, di tempi umani.

Poi, come una luce che arriva da lontano, entra in scena la figura della madre. “Le piaceva stare vicino ai giovani, era una donna bellissima”, dice con un orgoglio lieve. La madre applaudiva i successi, ma sapeva anche indicare l’ombra: il poco tempo per la famiglia, la distanza che la fama impone. Non l’ha mai forzata, non l’ha mai incatenata al dovere; le ha insegnato il valore della scelta, e con esso la responsabilità della libertà. In quell’educazione sentimentale si ritrova forse la matrice della Katia adulta: autonoma, allergica ai compromessi di comodo, capace di custodire un amore grande senza per questo smarrire se stessa.