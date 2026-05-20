Previsioni Positive per l’Industria Manifatturiera Italiana nel 2026: Fatturato Stabile a 1.168 Miliardi Secondo Intesa e Prometeia

Tra capannoni accesi all’alba e turni che non mollano, il 2026 dell’industria italiana si prepara senza trionfalismi: tanta concretezza, qualche cicatrice recente, la voglia testarda di far girare le macchine anche quando il vento soffia contro.

C’è un filo teso che attraversa i distretti, da Brescia a Prato: prudenza. Le imprese hanno imparato a convivere con gli scossoni. La guerra in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno alzato la polvere sui mercati, spingendo in su i prezzi dell’energia e rendendo nervose le catene di fornitura. Per chi lavora con forni, presse e impianti h24, ogni variazione sul costo del kilowatt fa la differenza tra margini e affanno.

Nei reparti, l’adattamento è diventato un’arte. C’è chi ha firmato contratti di fornitura pluriennali con clausole elastiche, chi ha installato fotovoltaico sul tetto per coprire i picchi, chi ha ripensato il mix di materiali per ridurre la dipendenza da input volatili. La parola chiave è “ridurre il rischio”, perché in un mondo che accelera e frena all’improvviso, la velocità si misura nella capacità di cambiare rotta in fretta.

Le richieste dai clienti esteri raccontano una geografia nuova. L’Europa resta centrale, ma gli ordini arrivano più spezzettati, più corti. Negli Stati Uniti c’è fame di beni strumentali affidabili; in Asia, dove si aprono e chiudono finestre in fretta, contano puntualità e service. Nel frattempo, assicurazioni e noli marittimi, dopo mesi in altalena, impongono alle Pmi di fare i conti con scenari multipli, non con un unico piano.

E qui si piazza il punto: secondo le analisi congiunte di Intesa Sanpaolo e Prometeia, il fatturato della manifattura italiana nel 2026 dovrebbe restare stabile attorno a 1.168 miliardi. Una tenuta che non è immobilismo: è resistenza attiva, dopo anni in cui gli shock esterni hanno dettato l’agenda. Stabilità significa capacità di difendere quote, qualità e margini minimi in un ambiente incerto, senza rinunciare a investire.

Dietro questa resilienza ci sono scelte molto concrete. La meccanica punta su personalizzazione rapida e manutenzione predittiva; l’agroalimentare capitalizza sulla filiera corta e sulla tracciabilità; la farmaceutica continua a presidiare nicchie ad alto valore. La digitalizzazione leggera – sensori, dati a bordo macchina, AI di supporto alle linee – sta diventando un alleato accessibile anche a chi non è una multinazionale. Quando un operatore vede sul tablet che un motore vibra fuori soglia e lo ferma prima che si rompa, lì si difende il margine.

Venti contrari, scelte che contano

Energia e logistica restano gli snodi. Chi blinda consumi con PPA rinnovabili o sistemi di accumulo riduce l’esposizione. Chi presidia il magazzino con dati in tempo reale non rincorre più i container, li anticipa. E sul fronte commerciale, diversificare i mercati senza disperdersi è la mossa che separa chi regge dalle belle intenzioni.

Dove si gioca il 2026

Competenze: tecnici, manutentori, digital specialist. Senza persone formate, le macchine non bastano. Filiera: rapporti chiari con i fornitori, contratti agili, qualità verificabile a ogni passaggio. Prodotto: meno standard, più soluzioni su misura. Il “fatto bene” vale più del “fatto tanto”. Finanza: investimenti mirati, non maxi progetti. Un robot collaborativo giusto, al momento giusto, batte un capannone vuoto e nuovo.

Rischi? Ce ne sono, e non piccoli: tensioni prolungate nel Medio Oriente, chiusure o rallentamenti su Hormuz, oscillazioni di domanda, tassi che potrebbero non scendere quanto sperato. Sono variabili reali. Ma la tenuta prevista a 1.168 miliardi dice che l’ossatura c’è.

Alla fine, la domanda è semplice e spigolosa: che tipo di stabilità vogliamo? Quella che tira il freno a mano o quella che tiene la rotta mentre il mare è mosso. In molti capannoni italiani, alle sette del mattino, la sirena suona uguale da decenni. Oggi quel suono non promette miracoli. Promette lavoro fatto con cura. E, a volte, è la promessa più potente.