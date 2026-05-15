Milano di notte fa paura, ecco perché

Le vetrine illuminate e i locali di tendenza lasciano spazio a zone d’ombra dove microcriminalità, tensioni sociali e cronache di aggressioni alimentano la percezione di insicurezza.

Tra opere di riqualificazione in corso, interventi di polizia e ordinanze speciali, restano quartieri, strade e piazze che, secondo i residenti e le segnalazioni più recenti, i milanesi tendono a evitare nelle ore notturne.

Dalle periferie segnate da edilizia popolare al cuore della movida, la mappa della Milano by night racconta un lato meno scintillante della metropoli: un mosaico di criticità che resiste a dispetto dei presidi, dei controlli e di iniziative civiche meritorie, senza per questo offuscare i molti tratti virtuosi del capoluogo. Ecco dieci luoghi dove l’attenzione, di notte, resta alta.

Negli anni Ottanta e Novanta fu una delle piazze di riferimento per lo spaccio di cocaina ed eroina, con ramificazioni nella criminalità organizzata. Oggi, nonostante comitati di quartiere e progetti sociali, l’area resta segnata da case popolari in sofferenza e episodi di microcriminalità. Indagini recenti hanno continuato a citare i dintorni come sensibili per traffici illeciti. L’assenza di spazi attrattivi e la scarsa cura degli edifici contribuiscono a una percezione di abbandono notturno.

Per decenni sinonimo di mala milanese, il quartiere ha visto rapine, regolamenti di conti e spaccio. Alcune aree, come Vialba, sono migliorate grazie alla rigenerazione urbana, ma episodi violenti non sono scomparsi. Nel giugno 2025 inseguimenti e colpi esplosi con biglie di vetro hanno riportato la tensione in strada. Di sera molte vie restano considerate rischiose da attraversare, complici buio e scarsa frequentazione.

Zone che spaventano

Inserita dal marzo 2025 tra le cosiddette “zone rosse”, ha visto in due settimane oltre 3.000 identificazioni, con arresti, denunce ed espulsioni. Le risse restano ricorrenti: nell’estate 2025 una lite è degenerata con arredi urbani usati come scudi. Nonostante i presidi fissi e la presenza di pattuglie, residenti e commercianti segnalano insicurezza dopo le 22, soprattutto nelle traverse meno illuminate.

Tempio della movida, meta di turisti e giovani, al calare delle luci rivela l’altra faccia: scippi, risse, vandalismi e, a tratti, accoltellamenti nelle vie laterali. Nel 2025 l’arrivo di bodyguard e vigilantes privati non ha cancellato la percezione di rischio. Alcol, assembramenti e frizioni tra gruppi rendono il contesto potenzialmente esplosivo nelle ore più tarde.

A un passo dai tavolini sul Naviglio Pavese, via Gola alterna edilizia popolare e occupazioni abusive. Nel 2024 un’operazione ha documentato turni di spaccio 24 ore su 24, con dispositivi rubati nascosti nelle fioriere. Rapine e aggressioni riaffiorano a ondate. Di giorno la prossimità con la movida attenua la percezione, ma la sera il confine tra turismo e degrado diventa netto. Un racconto che possiamo ritrovare nelle atmosfere del recente romanzo Trenta cani e un bastardo di Alessandro Morbidelli.

La via più stretta di Milano porta ancora l’eco del serial killer ottocentesco Antonio Boggia. Oggi non registra cronache oltre la media del centro, ma rimane defilata e poco illuminata. Il mito nero e l’isolamento serale le conferiscono un’aura inquieta che spinge molti a tirare dritto, specie fuori dai flussi turistici.