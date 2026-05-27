Robert F. Kennedy Jr. morso da serpenti in Florida: il video dell’insolito episodio diventa virale

Una clip spunta online, gira da telefono a telefono, e in poche ore accende discussioni di quartiere e di feed: un uomo famoso, due serpenti nel patio, un gesto di sfida che diventa storia da raccontare a cena. La Florida sullo sfondo, con il suo caldo umido e quella fauna che non perdona l’imprudenza.

Robert F. Kennedy Jr. compare nel video virale con l’aria di chi non teme i rettili. Lo conosciamo: avvocato ambientalista, personaggio pubblico spesso divisivo, non “segretario alla Salute degli Stati Uniti” come alcuni post hanno scritto in modo errato. La rete, si sa, ingigantisce. E confonde. Qui conta un fatto semplice: le immagini esistono e, secondo quanto circola, sono state girate in Florida.

Prima di arrivare al cuore della scena, vale un appunto di contesto. In Florida vivono più di quaranta specie di serpenti e solo sei sono velenose: tra queste, il crotalo diamantino orientale e il mocassino d’acqua. La maggior parte dei morsi avviene quando qualcuno prova a prendere o spostare gli animali. È una statistica noiosa, ma parla chiaro: maneggiare a mani nude un serpente, men che meno due, è una cattiva idea.

Florida, terra di serpenti e clip virali

Nel Sud degli Stati Uniti basta un istante per trasformare un incontro con la natura in contenuto. Il video di Kennedy Jr. lo dimostra: si vede un patio, persone che osservano, l’aria sospesa di chi non sa se intervenire o filmare. È il classico cortile della fascia costiera, legno chiaro, ringhiera, piante in vaso. La scena ha il sapore del gesto impulsivo, quasi goliardico, che però in Florida può diventare pericoloso in fretta.

E qui succede: Kennedy Jr. afferra due serpenti a mani nude. Uno scatto, un movimento minimo, e arriva il morso. Nel fotogramma dopo, il volto si contrae, la mano si ritrae di scatto. Il brusio alle spalle si fa più teso. Il resto del filmato, almeno nelle versioni che circolano, taglia corto: non mostra cure, non chiarisce la specie dei rettili, non dice quando esattamente sia avvenuto l’episodio. Mancano conferme ufficiali sul luogo preciso, sulla data e sulle condizioni successive. Dettagli importanti, che al momento non risultano documentati in modo certo.

Cosa si vede nel video e cosa non sappiamo

Quello che si vede è netto: un contatto diretto e un morso di serpente. Quello che non sappiamo è altrettanto cruciale: se gli animali fossero velenosi, se ci sia stata assistenza medica, se il filmato sia stato montato. In assenza di elementi verificabili, conviene restare prudenti. Un promemoria utile per chiunque, famoso o no: in caso di morso sospetto, non stringere lacci, non incidere la pelle, non succhiare il veleno. Chiamare subito i soccorsi, tenere l’arto fermo, respirare piano.

C’è poi il piano più umano. Perché qualcuno decide di afferrare un serpente? Per coraggio, per vanità, per spirito di sfida? In certe immagini ognuno rivede un tratto di sé: l’impulso a “provare”, la fiducia di cavarsela, il desiderio di mostrarsi all’altezza. La viralità trasforma quell’attimo in specchio collettivo. E allora, la prossima volta che la natura ci guarda negli occhi, sarà ancora lo smartphone a guidare la mano, o sceglieremo di fare un passo indietro e lasciare che il silenzio valga più di un video?