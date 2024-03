Melissa Satta, cambia tutto: dall’addio con Berrettini al nuovo amore, chi è la fiamma della showgirl

La vita sentimentale di Melissa Satta è stata sconvolta: la showgirl ha detto addio a Berrettini e secondo alcune voci si starebbe già consolando con una nuova fiamma: scopriamo di chi si tratta.

Fascino senza fine, fisico da dea, lineamenti angelici. Melissa Satta è una delle showgirl e modelle più amate sulla scena italiana, conosciuta per la sua bellezza immensa e la sua carriera costellata di successi.

Diventata famosa al grande pubblico per la partecipazione a “Striscia la Notizia”, dove ha vestito i panni di velina mora, Melissa nasce a Boston il 7 febbraio 1986, da genitori sardi, e ben presto approda in Italia con la sua famiglia dove si stabilisce e crescendo diventa conosciuta prima come velina, poi come conduttrice in format del calibro di “Controcampo” “Insideout” e “Mission Beauty”.

Oltre che sul piccolo schermo, la Satta diventa seguitissima sui social e finisce innumerevoli volte al centro delle cronache rosa per i suoi amori. La showgirl è stata sposta con il calciatore Kevin-Prince Boateng, con il quale ha avuto il figli Maddox. Dopo il divorzio, ha avuto diverse storie e, di recente, un cambiamento nella sua vita personale ha scatenato una fuga di notizie: la Satta ha detto addio al suo compagno Matteo Berrettini, legandosi a una nuova fiamma. Scopriamo di chi si tratta.

Melissa Satta, l’addio con Berrettini e la gogna mediatica: cos’è successo

Tra i tanti amori di Melissa Satta c’è quello con Berrettini, iniziato nel gennaio del 2023. La showgirl e il tennista si sono frequentati per un anno e sembravano super affiatati, malgrado la differenza di età: lui ha 27 anni, mentre lei 38.

Negli ultimi tempi, però si sono diffusi dei rumors su una presunta crisi e i due non sono più apparsi insieme: di recente, lo sportivo ha confermato la rottura durante una conferenza e questa ha fatto scoppiare una bufera su Melissa.

La showgirl è finita al centro di una gogna mediatica: sui social la Satta è stata tacciata come responsabile di aver prosciugato lo sportivo (che ha appena passato l’anno più difficile del suo percorso da tennista), con pesanti conseguenze sulla sua carriera. C’è chi l’ha definita “sex addicted”, accusa pesantissima che ha ferito tantissimo la showgirl, smentita da lei stessa, portandola a volersi difendere in aula contro chi ha sostenuta una tesi simile (scopri qui un focus su un’altra famosa velina).

Melissa Satta, dopo Berrettini: con chi si sta consolando

Dopo la fine con Berrettini e tutta la spiacevole vicenda in cui è rimasta coinvolta, Melissa sembra che si stia consolando con una nuova fiamma. Si tratta di Stefano Percassi, giovane imprenditore noto per essere il Presidente dell’Atlanta. Già in passato i due erano stati associati come coppia ai tempi in cui la showgirl si era lasciata con Mattia Rivetti (qui trovi un retroscena sulla fine della coppia più famosa d’Italia).

E ora circolano di nuovo dei rumors su una presunta frequentazione tra Satta e Percassi. Saranno solo voci di corridoi oppure questa volta i due usciranno allo scoperto come coppia?