Chanel Totti, la famiglia si allarga: la figlia di Ilary e Francesco è al settimo cielo – FOTO

Chanel Totti, la famiglia si allarga: per la figlia di Ilary Blasi e Francesco non sarebbe potuta esistere emozione più grande. La foto dice tutto.

Due anni particolarmente turbolenti, quelli che la giovanissima Chanel Totti è stata costretta a vivere. Del resto, i suoi genitori Ilary e Francesco, quando si è trattato di scaricarsi vicendevolmente le responsabilità del divorzio, non hanno di certo esitato.

La conduttrice, che ha addirittura svelato di essersi messa sulle tracce di Noemi, ha attribuito la colpa della fine del suo matrimonio proprio alla relazione extraconiugale tra il pupone e la classe 1988. L’ex capitano della Roma, dal canto suo, ha tirato in ballo messaggi equivoci che Blasi si sarebbe scambiata con Cristiano Iovino.

Dove stia la verità, insomma, è difficile dirlo. Quel che è certo è che i tre figli della coppia, al momento, parrebbero le uniche vittime del tam tam mediatico che Blasi e Totti portano avanti da tempo immemore.

Eppure, per la 16enne Chanel, le distrazioni non sembrerebbero mancare. Oltre ad essere fidanzatissima con l’imprenditore Cristian Babalus, la classe 2007 ha recentemente dato il benvenuto ad un nuovo membro in famiglia. Quest’ultimo, allo stato attuale, parrebbe calamitare tutte le attenzioni della giovane.

Chanel Totti, la famiglia si allarga: la 16enne è completamente distratta da LEI – FOTO

Oltre a ritagliarsi del tempo prezioso col fidanzato Cristian Babalus, – nonché con la sorellina minore Isabel -, la giovane Chanel, in quest’ultimo periodo, sembrerebbe distratta anche da altro. Parliamo, nello specifico, di un nuovo ingresso che ha indiscutibilmente movimentato le dinamiche in famiglia.

Come riporta un articolo de Il Mattino, un video tratto dalle Instagram stories della 16enne documenta l’arrivo in casa di una tenerissima capretta. L’animaletto, accolto da Chanel con tutti gli onori, parrebbe aver letteralmente monopolizzato le attenzioni della giovane padroncina.

Nella clip in questione – con sottofondo l’immancabile canzoncina “Nella vecchia fattoria” – si vede la classe 2007 concentratissima nello sfamare la sua nuova migliore amica. Alla capretta, la figlia di Ilary e Francesco dà da mangiare foglie di quercia e di noce. Tra le due, come dimostra il video postato, parrebbe essersi subito istaurato un rapporto di complicità e fiducia reciproca.

Chanel Totti distratta dalla sua nuova migliore amica: che ne è di Cristian Babalus?

Non si sa ancora con precisione dove Chanel Totti, in casa, abbia ricavato uno spazio per la nuova arrivata. Quel che è però sicuro, a giudicare dalle pubblicazioni dell’adolescente, è che l’animale non venga lasciato solo neanche per un istante. La sua padroncina, a dir poco rapita, ne segue ogni movimento fino a non perderlo mai di vista.

Sembrerebbe che l’arrivo della capretta abbia persino distratto Chanel dalle attenzioni di cui, fino a qualche giorno fa, ricopriva il fidanzato Cristian Babalus. Quest’ultimo, ciò nonostante, non ha nulla da “temere”. L’amore della 16enne nei suoi confronti, a fronte del nuovo animaletto in casa, non è affatto diminuito: si è semplicemente moltiplicato.