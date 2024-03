Orrore in pieno centro: uomo ucciso a coltellate

Ieri pomeriggio ad Ischitella, in provincia di Foggia, un uomo di 60 anni è stato ucciso a coltellate nel centro storico del paese. In corso le indagini dei carabinieri.

Un uomo di 60 anni è stato ucciso a coltellate nelle vicinanze del suo appartamento, al culmine di una lite. L’omicidio si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri nel centro storico di Ischitella, piccolo comune della provincia di Foggia.

Sul posto si sono precipitati lo staff medico del 118 ed i carabinieri. Purtroppo, per il 60enne era ormai troppo tardi: i soccorritori hanno potuto solo dichiararne il decesso, fatali le lesioni riportate. Sul delitto stanno conducendo le indagini i militari dell’Arma che avrebbero interrogato una donna straniera, con cui pare la vittima avesse una relazione, sospettata di essere responsabile dell’omicidio.

Ischitella, ucciso a coltellate nei pressi della sua abitazione: la vittima è un 60enne

Orrore nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 marzo, ad Ischitella, in provincia di Foggia, dove un uomo è stato ucciso in strada. La vittima è Vincenzo Silvestri, 60enne residente in paese.

Stando a quanto ricostruito, come scrivono alcune fonti locali e la redazione di Foggia Today, il 60enne avrebbe ingaggiato una discussione con qualcuno in un vicolo del centro storico, nei pressi della sua abitazione. Al culmine della lite, Silvestri sarebbe stato raggiunto da due coltellate, una al torace ed una al collo.

Dopo la segnalazione, sul posto è arrivato l’equipaggio del 118 che ha provato a rianimare il 60enne, ma era ormai troppo tardi: non è rimasto altro che appurarne il decesso. La vittima sarebbe morta dissanguata dopo essere stata raggiunta dai due fendenti. Era stato allertato, per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale, anche l’elisoccorso, poi ripartito vuoto.

Indagano i carabinieri

Intervenuti anche i carabinieri a cui ora sono affidate le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica del delitto e risalire al movente. Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo, ma sembra che i sospetti siano concentrati su una donna straniera con cui il 60enne pare avesse una relazione. La donna sarebbe stata accompagnata per essere sentita dagli inquirenti.

La tragedia che si è consumata ieri pomeriggio ha sconvolto l’intero centro del foggiano, dove Silvestri era molto conosciuto.