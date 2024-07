Spazi abitativi: l’importanza di vivere in un ambiente all’avanguardia e sostenibile

Negli ultimi anni il mercato immobiliare residenziale ha registrato dei cambiamenti profondi, una conseguenza diretta della trasformazione delle abitudini e dello stile di vita della popolazione.

In particolar modo, oggi nella scelta del luogo dove vivere si guarda con interesse alla qualità della vita, con una maggiore attenzione sia per le caratteristiche dello spazio abitativo che per i servizi e le opportunità disponibili nel quartiere.

Tra gli aspetti irrinunciabili da parte di chi cerca casa oggi ci sono la presenza di aree verdi, la qualità dell’ambiente abitativo, la sostenibilità, le soluzioni di mobilità disponibili, l’attenzione al benessere e la possibilità di equilibrare meglio il lavoro e la vita privata. Allo stesso tempo, le persone cercano ambienti all’avanguardia, innovativi e tecnologicamente avanzati, in grado di offrire elevati standard di comfort e sicurezza.

Un fattore essenziale sono inoltre le amenities, ossia tutti i servizi condivisi e a uso esclusivo dei residenti come concierge evolute, aree fitness, zone relax, piscine indoor, sale cinema, spazi per bimbi e coworking. La stessa attenzione viene riservata ai servizi esterni, come per esempio le ciclovie, le aree attrezzate per lo sport outdoor e le zone dedicate al tempo libero con i bambini e gli animali domestici. Queste caratteristiche sono valutate con molta attenzione, soprattutto da chi desidera comprare casa in contesti cittadini moderni e dinamici.

UpTown Milano: il distretto smart e sostenibile che migliora la qualità di vita

Uno spazio abitativo in cui usufruire di numerose opportunità e migliorare così la qualità della vita di tutta la famiglia è senza dubbio UpTown Milano, il primo smart district realizzato in Italia, che si contraddistingue per innovazione e sostenibilità.

Si tratta di un quartiere completamente immerso nel verde con un grande parco urbano di 300mila metri quadrati che fa parte di un importante progetto di rigenerazione urbana nel quadrante nord ovest di Milano.

Il parco ospita una ricca biodiversità, uno spazio naturale da vivere in ogni stagione dell’anno per trascorrere il tempo libero all’aria aperta in un luogo sicuro e sano, con zone attrezzate per lo svago e lo sport, ampie aree di prato, strutture dedicate per i bambini e spazi riservati per gli animali domestici.

All’interno di questo contesto, UpTown offre proposte abitative per favorire una qualità di vita a 360°, con residenze moderne e all’avanguardia in un luogo urbano orientato al futuro che include l’ecosistema di servizi più ricco e completo della città.

Nel quartiere sono disponibili appartamenti prestigiosi dotati di tutti i comfort con ampie logge e terrazzi, abitazioni di ultima generazione di varie tipologie e metrature suddivise in quattro complessi residenziali. Quest’ultimi, a loro volta, sono costituiti da edifici green che rispettano i massimi standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

La qualità della vita offerta da UpTown è garantita anche da un’offerta unica di servizi, una proposta che soddisfa ogni esigenza e assicura un perfetto bilanciamento tra la vita lavorativa e quella privata.

Innanzitutto, ci sono le amenities esclusive per i residenti degli edifici di UpTown, tra cui wellness floor, piscine indoor, aree relax e palestre. Il quartiere offre anche servizi per un’istruzione di qualità dagli asili nido all’università, il vicino lifestyle center di Merlata Bloom Milano, numerosi servizi alla persona e per la famiglia e importanti presidi ospedalieri tra cui il nuovo ospedale Galeazzi.

Qualità abitativa e vivibilità urbana nelle città contemporanee attraverso la rigenerazione urbana

L’esperienza dell’abitare comprende numerosi aspetti, come la componente psicologica e quella biologica, l’ecosistema relazionale, la sfera emotiva, le abitudini di consumo e i processi di costruzione delle strutture sociali.

L’abitare visto in chiave moderna, quindi, non si riferisce soltanto al luogo in cui gli individui vivono stabilmente, ma implica un complesso ecosistema di in cui le persone conducono la propria vita quotidiana caratterizzato da numerosi attributi e caratteristiche diverse.

La concezione moderna dell’abitare, dunque, è un processo dinamico che si contrappone alla precedente definizione statica che vede convergere l’abitare con l’abitazione, in cui trovano spazio anche relazioni importanti con i luoghi esterni all’alloggio e le azioni degli abitanti nelle vesti di persone che sono al contempo degli attori sociali.

È in questo contesto particolarmente complesso che oggi si cerca la qualità abitativa di alto livello, valutando con attenzione una serie di aspetti come le caratteristiche strutturali dell’immobile e la sua dotazione di servizi, lo spazio a disposizione, la sicurezza dello spazio abitativo e la qualità del territorio circostante.

Per questo la qualità abitativa nelle città contemporanee può essere vista come una dimensione della vivibilità urbana, un approccio che riporta l’attenzione su alcuni attributi che influiscono sulla qualità della vita come i riferimenti territoriali, l’appartenenza a una comunità e la coincidenza dei luoghi delle interazioni con quelli delle altre attività quotidiane. In particolare, un aspetto fondamentale al giorno d’oggi per usufruire di un’elevata vivibilità urbana è la presenza di servizi prossimi alle abitazioni, una caratteristiche che garantisce a tutti i residenti la massima libertà individuale ma anche un’adeguata mobilità e la piena accessibilità alle attività economiche, culturali e organizzative del territorio.

Questo contesto ha spinto città come Milano a decidere di puntare sui progetti di rigenerazione urbana, un approccio volto a valorizzare il territorio e il patrimonio abitativo esistente attraverso interventi finalizzati all’offerta di una migliore qualità della vita agendo sia sulla vivibilità urbana che sulla qualità abitativa.