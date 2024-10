Palline di Natale: come sceglierle e disporle sull’albero per un risultato sorprendente

Addobbare l’albero di Natale è un’attività ludica e divertente alla quale possono partecipare tutti i componenti della famiglia, dai bambini agli anziani. Nonostante questo, se non ci si accontenta di esporre nel proprio salotto un albero decorato in modo casuale, ma si desidera farlo diventare un vero e proprio elemento d’arredo, capace di integrarsi alla perfezione con l’ambiente e di sorprendere gli ospiti, è necessario sia dedicare un po’ di tempo alla scelta degli addobbi giusti sia prestare attenzione al loro posizionamento.

Tra gli elementi da scegliere e posizionare con maggiore attenzione rientrano le palline o, più in generale, i pendagli. Questi elementi ricoprono i rami e possono trasformarlo totalmente, rendendolo elegante, romantico, sorprendente, fiabesco oppure tristemente pacchiano.

In questo articolo verranno forniti alcuni utili consigli per scegliere le palline di Natale giuste e per posizionarle in modo da ottenere un risultato di grande effetto.

La scelta delle palline di Natale

Sebbene molti abbiano già, nella propria dimora, scatole piene di decori natalizi, dare un’occhiata a e-commerce online come quello di Leroy Merlin certo non guasta. Questi negozi virtuali offrono un’ampia scelta di palline di Natale di ogni forma, colore e dimensione, ideali per dare vita all’albero di Natale dei propri sogni.

Sebbene siano uno più bello dell’altro, per individuare quelli giusti è necessario, in primo luogo, decidere su quale “stile natalizio” puntare. Questo potrà essere scelto a partire dallo stile generale degli arredi della propria abitazione – o del giardino, se collocato all’esterno – e dovrà essere ripreso da tutti gli altri addobbi e decori posizionati in casa e fuori casa.

Tra gli stili di tendenza rientrano:

il tradizionale , caratterizzato dall’uso di decori rossi e verdi, con l’aggiunta di tocchi bianchi o oro;

Andiamo ora a vedere le regole da seguire per scegliere i decori giusti.

Il colore

La scelta dei colori, come visto, dipende in gran parte dallo stile scelto, ma non è meno importante tenere conto dei colori dominanti della propria abitazione. Ad esempio, se l’arredo è in stile classico, ma i colori dominanti sono il nero e il bianco, si potrebbe optare per palline di Natale bianche, nere e argentate o dorate, così da armonizzarle il più possibile con l’ambiente.

Altro elemento da prendere in considerazione quando si scelgono i colori di palle e pendagli per l’albero riguarda il numero di tinte diverse. In particolare, meglio scegliere uno o due colori dominanti ed eventualmente aggiungerne un terzo per dare più movimento.

Le finiture e i materiali

Mentre i materiali possono essere scelti, come i colori, in base allo stile, le finiture sono perfette per dare vita a soluzioni personalissime. Si potranno dunque alternare palline di Natale con finitura lucida o opaca, con glitters, superfici ruvide e via dicendo.

La dimensione

La dimensione delle palline deve essere adatta a quella dell’albero, soprattutto se quest’ultimo è molto piccolo. In questo caso, meglio evitare palline di grandi dimensioni o pendagli lunghi.

Gli alberi più grandi possono invece ospitare palline e addobbi delle dimensioni più svariate, da quelle grandissime a quelle molto piccole. Naturalmente, come vedremo fra poco, ciò che conta, in questo caso, è posizionarle in modo tale da ottenere un effetto armonioso.

Come disporre le palline sull’albero di Natale

Per quanto riguarda la disposizione delle palline di Natale sull’albero, le regole da seguire non sono poi così tante. In primo luogo, è importante ricordare di addobbare tutto l’abete, evitando di lasciare spazi vuoti nella parte posteriore o di lato, nonché in alto o in basso. In secondo luogo, le palline devono essere posizionate su tutta la lunghezza del ramo, dunque non solo sulla punta, ma anche all’interno, verso il tronco. In questo modo, si aumenterà il senso di profondità e si otterrà un risultato più accattivante.

Per quanto riguarda le dimensioni, è preferibile non posizionare tutte le palline di dimensioni maggiori in basso e quelle più piccole in alto, ma distribuirle in modo quanto più possibile omogeneo. Lo stesso discorso vale per i colori: meglio non creare aree monocrome, ma alternare in modo gradevole le decorazioni di tinte diverse.

Ultimo ma non meno importante, no al posizionamento delle palline e dei pendagli in senso orizzontale o verticale. Per ottenere un effetto wow, meglio distribuirli in modo libero su tutta la superficie dell’albero.

Prima le luci o le palline?

Terminiamo questo articolo con una precisazione: le palline dovrebbero essere posizionate solo dopo aver disposto i fili di luci e i festoni. In questo modo, da un lato, si farà meno fatica a posizionare gli elementi che girano intorno all’albero e, dall’altro, palline di Natale e pendagli non rimarranno coperti.