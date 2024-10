Outfit casual da uomo per l’inverno: i must have che non devono mai mancare nell’armadio

Un look casual da uomo porta con sé alcuni must have che non devono mai mancare nell’armadio. L’outfit non è “semplice” ma studiato nei minimi particolari per affrontare le giornate fredde, senza mai rinunciare all’eleganza e allo stile.

Alcuni capi evergreen accompagnano gli uomini anno dopo anno durante l’inverno, scrivendo la storia della moda che non passa mai. Scopriamo insieme quali sono e come indossarli.

Quali sono i capi da uomo invernali must have per un look casual?

Un uomo che veste casual preferisce un abbigliamento comodo e adatto ad ogni circostanza. Per questo motivo nel suo armadio non dovrebbero mai mancare alcuni abiti stilosi e, allo stesso tempo, caldi per l’inverno. Quali sono? Ecco le opzioni da tenere sempre all’interno del guardaroba.

Il giubbotto e il cappotto: i re dell’inverno

Tra i capi evergreen che definiscono bene un outfit casual invernale, ce ne sono alcuni che vestono perfettamente l’uomo desideroso di sentirsi sicuro e affascinante. I giubbotti invernali uomo rappresentano degli elementi indispensabili, caldi ed eleganti allo stesso tempo. Il consiglio è di optare per un modello classico che regala un tocco raffinato ad un look semplice. Le linee definite emergono grazie ai colori scuri del nero, grigio o del blu navy, ideali per abbinarsi facilmente ad ogni altro capo.

Da non dimenticare il cappotto, meglio se dritto e in lana, da indossare su un semplice maglione e pantalone. Per chi ama osare, il color cammello è una scelta vincente e raffinata.

Maglioni di lana e cardigan: calore e stile

Un altro pilastro dell’abbigliamento casual durante la stagione fredda è il maglione di lana. Non è solo un capo caldo ma anche versatile: può essere abbinato in molteplici modi, da solo o con un blazer fino al jeans sportivo o un pantalone elegante. I modelli a tinta unita sono essenziali in quanto facilmente combinabili e perfetti per ogni tipo di occasione.

Un uomo con il cardigan è la rappresentazione dello stile senza tempo, seppur sia un’opzione easy. Come sceglierlo? In lana pesante con bottoni grandi o con una lavorazione a trecce, per aggiungere profondità all’outfit senza perdere di vista la sua funzionalità.

Pantaloni e jeans che non passano mai di moda

Quando si parla di evergreen, il jeans è un punto fermo per la sua praticità e versatilità. Questo capo famoso in ogni parte del mondo può essere indossato con un maglione, con la giacca o con una camicia. In inverno si consiglia di puntare sui modelli denim pesanti dai colori scuri come il nero o il blu indaco.

Insieme ai jeans, i pantaloni chino maschili si rivelano l’ideale per chi cerca un’alternativa elegante ma casual. Sono perfetti nelle tonalità neutre e si abbinano perfettamente con ogni tipo di maglione o giacca. Il look sarà curato ma non troppo formale.

Quali sono gli accessori per l’uomo casual?

Nessun outfit invernale è completo senza gli accessori giusti. L’uomo che desidera completare questo look vincente indossa una sciarpa in lana morbida, aggiungendo un tocco di stile grazie ai colori che creano contrasti interessanti. Ottima idea anche i berretti in lana per proteggersi dal freddo, senza rinunciare al proprio stile.