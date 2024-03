Casa pulita e ordinata con i bimbi piccoli: il metodo da provare

Casa pulita e ordinata: la si può avere anche quando i bimbi sono piccoli. Alcuni consigli furbi a cui attingere

Tenere la casa pulita ed in ordine è il sogno di tutti, ma sappiamo che spesso è difficile, se non impossibile, soprattutto se in casa ci sono dei bambini piccoli. Certo le pulizie non sono operazioni per le quali si sprizza di gioia, soprattutto in alcune specifiche occasioni, ma sono qualcosa che bisogna pur fare e che alla fine danno grandi soddisfazioni, per una sensazione unica a cui non si può rinunciare.

Ma se le piccole pesti “invadono” la casa come fare? Come organizzarsi per avere odine e pulizia in casa nonostante tutto? C’è un metodo da provare con alcuni consigli che possono tornare utili per le mamme ed i papà. Vi spieghiamo come fare.

Pulizie domestiche con i bimbi: come fare

Cura e pulizia della casa con accudimento dei propri figli, soprattutto se piccoli? C’è chi ha la possibilità di farsi dare una mano da mamme, suocere, sorelle e o anche da una collaboratrice domestica e allora in questo caso il problema si riduce, ma chi non riesce? Non disperate perché nulla è perduto.

Il segreto è sfruttare alcuni momenti strategici nel corso della giornata oppure trovate dei piccoli stratagemmi per poter fare le pulizie anche con la presenza dei più piccoli. Il consiglio più scontato, che sicuramente in molti già usano, è quella di sfruttare i momenti dei sonnellini per poter fare tutto il resto, soprattutto le pulizie. In questo modo si può pulire e riordinare casa senza avere altre distrazioni: la cosa migliore è fare una lista delle attività più urgenti da fare a cui dedicarsi per prime lasciando indietro tutto il resto.

Quando i piccoli, però, non ne vogliono sapere di dormire e vogliono la presenza della mamma o del papà sempre vicina, si può sfruttare l’uso di una fascia per neonati, ideale per poter fare altri compiti grazie alle mani libere ed avere vicino a sé il proprio piccolo che si sentirà tranquillo e al sicuro. E quando i bambini sono più grandi?

Casa pulita e ordinata: con i bimbi più grandi si può fare così

Per le famiglie che hanno in casa bambini dai 2 anni in su, che camminano ed è più difficile tenere a bada, la cosa ideale è trasformare il momento delle pulizie in un gioco così che i piccoli si sentano coinvolti, magari cantando e scherzando, ed i grandi possono fare quello che devono. Sicuramente stendere i panni e spolverare sono alcune delle azioni che si possono fare insieme. Ovviamente con i bimbi piccoli in casa, la cosa migliora da fare è quella di tenere pochi soprammobili in giro per la casa sia per evitare che vengano afferrati, rotti ed i piccoli si facciano male ma anche per risparmiare tempo nel corso delle pulizie.