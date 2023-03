Gli aloni non saranno più un problema, bastano due gocce sul mocio per un pulito brillante

Se stai combattendo la tua battaglia contro gli aloni, sei nel posto giusto. Oggi ti diremo come fare per eliminarli una volta per tutte.

La polvere e lo sporco in casa sono all’ordine del giorno, nel periodo invernale, caminetti e stufe a pellet di certo non hanno aiutato nel preservare le nostre case nemmeno dalla fuliggine.

Ad ogni modo è arrivata la primavera e con essa le grandi, grandissime pulizie del periodo. Con pochi e semplici passaggi le casa splenderanno ed il sole riscalderà gli ambienti che per mesi sono stati cupi e gelidi a causa delle basse temperature e delle bollette del gas e dell’energia alle stelle.

Per ovviare ad un salasso milioni di italiani hanno chiuso le stanze inutilizzate, evitando qualsiasi tipo di spreco in casa, ora con la bella stagione si aprono le porte alla luce ed al benessere che solo una giornata soleggiata riesce a regalare.

Ecco cosa mettere sul mocio per far brillare tutta casa

Tra i vari attrezzi da lavoro che ci permettono di far brillare di pulito la nostra casa, c’è senza dubbio il mocio, utilizzato per lavare i pavimenti in modo pratico e veloce. Oggi vogliamo spoilerarti un trucco che renderà il tuo pavimento privo di aloni e di ogni qualsivoglia macchia, basterà davvero poco sia per quanto riguarda il tempo di azione del prodotto che per quanto concerne il costo.

Tra i vari prodotti in commercio che ci permettono di pulire casa da cima a fondo, c’è sicuramente il sale da cucina. Ne basta davvero una manciata per spolverare e lavare per terra. Ottimo non solo per insaporire i cibi ma anche per pulire ed eliminare gli aloni, anche quelli più ostinati.

Prima di lavare per terra è bene pulire il mocio con del sapone per i piatti e farlo asciugare ben bene all’aria. In un secchio versate dell’acqua calda (1 litro) e 3 cucchiai di sale, procedere con il normale lavaggio. In questo modo le superfici saranno pulite con poca fatica in quanto il sale fungerà da abrasivo ed eliminerà le macchie più ostinate.