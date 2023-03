E’ la pasta più buona d’Italia, la classifica parla chiaro: non ce n’è per nessuno

La pasta, uno dei simboli dell’Italia, una classifica inaspettata parla chiaro: è lei la migliore. In molti sono senza parole, non ce n’è per nessuno.

Un pò di acqua ed un pò di farina, un sughetto veloce ed ecco in tavola la felicità. La pasta è uno degli alimenti più poveri, importanti ed amati dagli italiani, famosa in tutto il mondo nel corso del tempo è diventata una vera istituzione.

Oggi vogliamo farti scoprire qual è la migliore in assoluto, la classifica è inaspettata e potresti rimanere a bocca aperta così com’è successo a noi. Mangiare bene è ormai diventato un lusso, purtroppo c’è gente che lucra anche sulla pasta propinando a consumatori ignari un prodotto scadente, apri gli occhi e guarda bene quello che acquisti, ne va della tua salute.

Ecco la pasta migliore, la classifica di Altroconsumo lascia senza parole

I dati del test che ti proponiamo oggi sono stati resi noti da Altrocounsumo, che dopo un’accurata analisi ha finalmente decretato qual è la pasta migliore delle marche. La notizia potrebbe lasciarti a bocca aperta ma è doveroso che tu lo sappia dal momento che ogni giorno porti in tavola un alimento tanto amato ed apprezzato.

In media un italiano consuma 23,1 chilogrammi di pasta, il test di Altroconsumo ha preso in esame 34 marche differenti di pasta, un alimento che a quanto pare nessuno italiano riesce a non mangiare. I parametri considerati per il test sono stati: pesticidi – micotossine – furosina – proteine – peso netto reale.

Sul podio della classifica, con un punteggio di 72/100, c’è Alce Nero Spaghettoni Varietà I Grano Cappelli Biologico, una marca di pasta molto apprezzata dagli italiani, ottima anche dopo cotta in quanto mantiene il gusto e ne preserva le proprietà nutrienti.

Di qualità inferiore troviamo le marche Barilla, Conad, Garofalo, la Molisana, Voiello, Rummo, Libera Terra. Dobbiamo però sottolineare che le suddette marche sono comunque ottime da mangiare, la classifica evidenzia solo i parametri considerati da Altroconsumo. Ad ogni modo la pasta fa bene e mangiarla da un senso di piacere indiscusso, in tutti i modi ed in ogni momento è sempre l’ora per un buon piatto di pasta.