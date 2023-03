Ieri pomeriggio su via Flaminia Nuova a Roma, uno scontro tra uno scooter ed un furgone è costato la vita ad una donna di 56 anni. Grave un ragazzo.

Di Marco Spartà

23 marzo 2023

Ennesimo incidente mortale: 56enne perde la vita

Uno scooter ed un furgone si sono scontrati nel primo pomeriggio di ieri lungo la via Flaminia Nuova a Roma. Ad avere la peggio una donna di 56 anni che viaggiava sulla parte posteriore del mezzo a due ruote.

Alla guida un ragazzo di 20 anni, rimasto ferito gravemente e trasportato d’urgenza in ospedale dallo staff medico del 118, giunto sul posto insieme alle forze dell’ordine. Illeso, invece, il 64enne che era a bordo dell’altro veicolo coinvolto nello scontro.

Roma, incidente su via Flaminia Nuova: morta una 54enne, grave un ragazzo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Una donna di 54 anni, di origini filippine, è morta nell’ennesimo incidente stradale verificatosi sulle strade del nostro Paese. Il drammatico sinistro lungo via Flaminia Nuova a Roma.

Dai primi riscontri, come riporta Il Corriere della Città, la vittima si trovava a bordo di uno scooter, un Honda Sh condotto da un ragazzo di 20 anni. Per cause ancora da chiarire, il mezzo a due ruote ha impattato contro una furgone Opel Combo, guidato da un 64enne. Dopo l’urto, la donna è stata sbalzata dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, vari mezzi del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Per la donna era ormai troppo tardi: i soccorritori hanno potuto solo dichiararne la morte, fatali le lesioni riportate. Il conducente dello scooter è stato trasportato presso l’ospedale Gemelli di Roma, dove ora versa in gravi condizioni. Nessuna conseguenza, invece, scrive Il Corriere della Città, per il 64enne alla guida del furgone.

Ad appurare le dinamiche e le cause dello scontro saranno gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che, giunti sul posto, si sono occupati dei rilievi di legge. In tal senso, il conducente dell’Opel Combo è stato sottoposto agli esami di rito in ospedale per verificare se fosse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Per permettere i soccorsi e le operazioni degli agenti delle forze dell’ordine, il tratto interessato di via Flaminia Nuova è stato temporaneamente chiuso al traffico.