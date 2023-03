Martedì sera a Vicenza, un ragazzo di 16 anni è precipitato dal settimo piano di un piano morendo sul colpo: indagini dei carabinieri in corso.

Di Marco Spartà

23 marzo 2023

Precipita da un palazzo e muore: aveva solo 16 anni

Un tragedia che ha scosso l’intera comunità di Vicenza, quella consumatasi nella serata di martedì quando un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla finestra dell’abitazione della nonna, un appartamento al settimo piano di un condominio.

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato poco dopo. Sul caso stanno indagando i carabinieri che al momento ipotizzano possa essersi trattato di un gesto volontario. La Procura ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Vicenza, 16enne muore precipitando dal settimo piano: si indaga per istigazione al suicidio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto martedì sera, 21 marzo, a Vicenza, dove un ragazzo di 16 anni è precipitato dalla finestra di un palazzo morendo sul colpo.

Il giovane si era recato, insieme ai familiari, in casa della nonna per festeggiare il compleanno della donna che abitava in un appartamento al settimo piano di una palazzina in via Adenauer. Durante la serata, riporta la redazione de Il Giornale di Vicenza, il 16enne sarebbe andato in bagno, ma non è più tornato.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed i carabinieri. Per il 16enne, trovato in strada, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, sopraggiunta sul colpo dopo l’impatto al suolo.

I militari dell’Arma hanno immediatamente gli accertamenti per verificare la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, scrive Il Giornale di Vicenza, si sarebbe trattato di un gesto estremo: il giovane si sarebbe lanciato volontariamente dalla finestra. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti formulando l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

I carabinieri hanno sequestrato il computer e lo smartphone dell’adolescente per scandagliare nella sua vita e risalire alle cause che lo avrebbero spinto a commettere un simile gesto. Sulla salma è stata già disposta l’autopsia.