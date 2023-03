Un bambino di 12 anni è morto ieri sera a Favara, in provincia di Agrigento, dopo aver accusato un malore mentre si allenava in palestra con la sua squadra di basket.

Di Marco Spartà

22 marzo 2023

Bambino si sente male durante un allenamento: inutile la corsa in ospedale

Un forte dolore alla testa e dopo pochi secondi si è accasciato al suolo davanti ai compagni di squadra con i quali si stava allenando. Questa la terribile sequenza della tragedia consumatasi ieri sera a Favara, in provincia di Agrigento, dove un bambino di 12 anni è morto improvvisamente.

Il 12enne è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale: qui, però, i medici ne hanno potuto solo dichiarare la morte che sarebbe sopraggiunta a causa di un malore. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Favara, malore mentre si allena in palestra: morto un bambino di 12 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sotto choc l’intera comunità di Favara, piccolo centro della provincia di Agrigento, dove un bambino di soli 12 anni, Davide Licata, è morto stroncato da un malore mentre si allenava con la sua squadra di basket.

Nella serata di ieri, martedì 21 marzo, il 12enne si trovava nella palestra dell’Istituto Comprensivo Gaetano Guarino per il consueto allenamento con i compagni. Durante la seduta, scrive Leggo, Davide ha accusato un forte dolore alla testa ed è crollato sul pavimento sotto gli occhi attoniti dei presenti che, senza esitare, hanno dato l’allarme.

Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118 che, dopo le prime cure, ha caricato il bambino a bordo dell’ambulanza per il trasporto verso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ai medici del nosocomio non è rimasto altro che dichiararne la morte, sopraggiunta durante il tragitto.

I carabinieri si sono recati presso la palestra per le indagini che dovranno ricostruire la dinamica del drammatico episodio. In tal senso, i militari dell’Arma acquisiranno i certificati di idoneità all’attività agonistica del 12enne. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sulla salma, trasferita in obitorio. Ad ora, scrive Leggo, non è stata formulata nessuna ipotesi di reato.

Intanto la comunità di Favara si è stretta al dolore dei familiari di Davide. Cordoglio anche da parte del sindaco Antonio Palumbo che sulla propria pagina Facebook ha espresso il proprio cordoglio ed annunciato il lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati i funerali.