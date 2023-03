Una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere rimasta ferita da una motosega mentre era nel giardino della sua abitazione di Imbersago, in provincia di Lecco.

Di Marco Spartà

19 marzo 2023

Dramma in giardino: donna muore davanti al marito

Drammatico incidente domestico ieri mattina ad Imbersago, in provincia di Lecco. Una donna di 73 anni è morta dopo essere rimasta ferita dalla motosega impugnata dal marito mentre lo aiutava in alcuni lavoretti nel giardino della loro abitazione.

Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all’anziana che è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare per tenerla in vita: troppo gravi le ferite riportate. Presenti anche i carabinieri.

Imbersago, colpita da una motosega mentre lavora in giardino con il marito: morta 73enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ferita da una motosega mentre aiutava il marito in giardino. Questo il tragico destino di Paola Martinelli, 73enne di Imbersago, centro della provincia di Lecco, deceduta nella mattinata di ieri, sabato 18 marzo.

L’anziana, secondo quanto ricostruito, come riferiscono alcune fonti locali tra cui la redazione di Prima Merate, si trovava nel giardino della sua abitazione, in via Monsereno, con il marito 77enne. I due stavano facendo dei lavori di potatura, quando improvvisamente all’uomo sarebbe sfuggita la motosega che impugnava ferendo gravemente la moglie.

Immediata la chiamata ai soccorsi del 118 che si sono precipitati sul posto anche a bordo di un’eliambulanza. L’equipe medica, dopo le prime cure, ha caricato la donna sull’elisoccorso e l’ha trasportata d’urgenza in ospedale, dove è arrivato in condizione disperate. I medici, nonostante gli svariati tentativi, nulla hanno potuto far strapparla alla morte, sopraggiunta poco dopo il ricovero.

La dinamica del tragico episodio è ora al vaglio dei carabinieri, arrivati presso la villetta insieme ai soccorritori.

Sconvolti i residenti del piccolo centro, dove la vittima ed il marito erano molto conosciuti, riferisce la redazione di Prima Merate, anche per il loro impegno nel sociale: la coppia era volontaria del Piedibus.