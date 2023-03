Ieri a Novara, è stato trovato morto nel suo appartamento il giornalista in pensione Pier Attilio Trivulzio: l’83enne sembra fosse deceduto ormai da mesi.

Di Marco Spartà

19 marzo 2023

Morto il giornalista Pier Attilio Trivulzio: aveva 83 anni

Giornalismo italiano sotto choc. È stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione il noto giornalista in pensione Pier Attilio Trivulzio. La drammatica scoperta a Novara nella giornata di ieri quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento.

Ad allertarli era stato un collega dell’83enne che, non riuscendo a contattare il giornalista da diverso tempo, ha chiamato il numero unico per le emergenze. Secondo i primi riscontri, sembra che la morte risalga ad alcuni mesi fa.

Novara, trovato morto il giornalista Pier Attilio Trivulzio: il decesso risalirebbe ad agosto

Pier Attilio Trivulzio, giornalista in pensione di 83 anni, è stato trovato morto ieri, sabato 18 marzo, nel suo appartamento di corso Trieste, nel quartiere di Sant’Agabio a Novara, dove viveva da solo.

Tutto è partito quando il collega Marco Pirola, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, ha lanciato l’allarme perché preoccupato di non riuscire a contattare Trivulzio ormai da tempo. A quel punto, gli agenti della Polizia di Stato ed i vigili del fuoco si sono precipitati presso l’abitazione e, una volta forzata la porta d’ingresso, hanno fatto la tragica scoperta: il cadavere del giornalista riverso sul pavimento ormai mummificato. Sul posto anche il medico legale.

Considerato l’avanzato stato di decomposizione, si ipotizza che il decesso possa essere sopraggiunto nei mesi precedenti al ritrovamento, probabilmente ad agosto dello scorso anno. Trivulzio, stando ai primi accertamenti, riportano i colleghi de Il Corriere della Sera, sarebbe morto per cause naturali.

La notizia ha sconvolto tutto il mondo del giornalismo. Sono stati tantissimi i messaggi in ricordo del giornalista milanese che si era trasferito da tempo in Piemonte. Durante la sua carriera aveva collaborato con diverse testate come Il Giorno, l’Ansa, L’Espresso e La Notte scrivendo di motori, principalmente di automobilismo essendo stato in precedenza un pilota.