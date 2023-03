Nella serata di ieri a Vivaro, in provincia di Pordenone, un uomo di 45 anni è rimasto vittima di un incidente stradale che ha coinvolto una vettura ed un trattore.

Di Marco Spartà

19 marzo 2023

Incidente in serata: automobilista perde la vita

La sua auto è finita contro un trattore che viaggiava nella sua stessa direzione ed è poi uscita di strada in un piccolo fossato. Così ha perso la vita un uomo di 45 anni nella serata di ieri lungo la ex strada provinciale 53 a Vivaro (Pordenone).

Sul luogo dello sinistro sono arrivati in pochi minuti i mezzi di soccorso del 118 ed i vigili del fuoco, ma per l’automobilista non c’è stato più nulla da fare. Non ha riportato ferito il 22enne che si trovava alla guida del mezzo agricolo.

Vivaro, auto tampona un trattore sulla ex provinciale 53: morto un uomo di 45 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Spaventoso incidente stradale nella serata di ieri, sabato 18 marzo, lungo la ex provinciale 53 nel territorio di Vivaro, nella provincia di Pordenone. Nel sinistro è morto Giorgio Martin, 45enne residente a San Quirino.

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono state le forze dell’ordine: il 45enne era alla guida di una Volkswagen Golf che, per cause ancora da chiarire, scrive Il Gazzettino, ha tamponato un trattore che trainava un coltivatore ad ancore, condotto da un ragazzo di 22 anni. Dopo lo scontro, la vettura è finita in un piccolo fossato adiacente alla carreggiata con la parte anteriore completamente distrutta.

In pochi minuti, i vigili del fuoco ed il personale medico del Sores 118 hanno raggiunto la provinciale. I pompieri hanno estratto il 45enne dalle lamiere della vettura e lo hanno affidato ai medici a cui non è rimasto altro che dichiararne la morte. Illeso, invece, il giovane alla guida del trattore.

Per gli accertamenti ed i rilievi di legge sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo a cui è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica e risalire alle cause del terribile incidente costato la vita all’automobilista. Il giovane è stato sottoposto all’esame per chiarire se fosse alla guida sotto effetto di alcool che, riferisce Il Gazzettino, è risultato negativo.