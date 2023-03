Un ex perito agrario di 68 anni ha perso la vita ieri pomeriggio nelle campagne di Cutrofiano, in provincia di Lecce, in un tragico incidente.

Di Marco Spartà

18 marzo 2023

Incastrato tra i rami con il trattore: morto 69enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Cutrofiano, comune della provincia di Lecce. Un pensionato di 68 anni è morto mentre stava lavorando in un suo podere a causa di un terribile incidente a bordo di un trattore.

La vittima sarebbe rimasta incastrata tra i rami di un albero. A trovare il corpo senza vita è stato il fratello che si è recato presso il terreno, contattato dalla moglie del 68enne preoccupata del suo mancato rientro in casa. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Cutrofiano, incidente in un terreno agricolo: muore ex perito agrario di 68 anni

Un incidente mentre era intento a svolgere dei lavori in un terreno. È morto così Vincenzo Malorgio, perito agrario in pensione di 68 anni residente Collepasso, in provincia di Lecce.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 marzo, in un podere sito in contrada Mezzana nel territorio di Cutrofiano. Stando ai primi accertamenti, come riferiscono alcune redazioni locali tra cui Infocollepasso.it, Malorgio sarebbe rimasto incastrato tra alcuni rami mentre era alla guida di un trattore. Uno di questi, forse in seguito ad una manovra nel tentativo di liberarsi, avrebbe provocato la rottura dell’osso del collo dell’uomo.

L’allarme è scattato quando la moglie del pensionato, non vedendolo tornare a casa, ha chiesto aiuto al cognato che ha deciso di andare a cercarlo. Giunto presso il terreno, l’uomo ha trovato il corpo del fratello tra i rami ed ha chiamato i soccorsi.

Immediatamente sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno liberato il pensionato che, purtroppo, era già senza vita: il decesso, secondo quanto appurato, sarebbe sopraggiunto qualche ora prima del ritrovamento.

A ricostruire la dinamica del dramma sono stati i carabinieri di Cutrofiano, giunti sul posto insieme ai soccorsi.

Una notizia che ha sconvolto tutti i residenti di Collepasso, dove Malorgio viveva. Il 68enne, scrive Infocollepasso.it, lascia la moglie e due figlie.