Una donna è morta questa mattina dopo essere stata investita da un treno nel tratto tra le stazioni di Desenzano del Garda e Lonato, in provincia di Brescia.

Di Marco Spartà

16 marzo 2023

Travolta da un treno sui binari: morta una donna

Tragedia nella mattinata di oggi sui binari della linea ferroviaria Milano-Venezia, nel tratto compreso tra le stazioni di Desenzano del Garda e Lonato, in provincia di Brescia. Una donna di 50 anni è stata travolta e uccisa da un treno.

I soccorsi precipitatisi sul posto non hanno potuto far altro che appurare il decesso della vittima. Le forze dell’ordine ora stanno indagando per capire la dinamica di quanto accaduto e risalire all’identità della donna.

Desenzano del Garda, dramma sui binari: 50enne investita e uccisa da un treno

Intorno alle 9:30 di questa mattina, giovedì 16 marzo, una donna è morta dopo essere stata centrata da un treno in corsa sui binari della linea Milano-Venezia, nel tratto tra le stazioni di Desenzano del Garda e Lonato, entrambi comuni provincia di Brescia. Si tratta di una 50enne di cui, però, non si conosce l’identità.

Stando alle prime informazioni, apprese dalla redazione di Fanpage, la donna si trovava sulle rotaie quando è sopraggiunto un convoglio ad alta velocità Italo, diretto a Brescia, che l’ha centrata in pieno scaraventandola sui binari.

Nell’immediato si è attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo degli operatori sanitari del 118. L’equipe medica, però, nulla ha potuto per salvare la vita della 50enne, di cui è stato possibile solo constatarne la morte: gravissime le lesioni riportate nell’impatto.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, presenti sul posto, hanno provveduto agli accertamenti del caso che dovranno stabilire se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario. Alle forze dell’ordine affidato anche il compito di risalire all’identità della vittima.

La tragedia ha avuto ripercussioni sulla circolazione lungo la linea ferroviaria che, riporta la redazione di Fanpage, è stata sospesa per permettere i soccorsi e le operazioni della Polizia.