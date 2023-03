Ieri ad Alcamo, in provincia di Trapani, una donna di 65 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Di Marco Spartà

16 marzo 2023

Dramma in un’abitazione: donna trovata senza vita

Tragedia nella giornata di ieri ad Alcamo, centro della provincia di Trapani. Una donna di 65 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione, dove viveva. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per capire cosa possa essere accaduto alla donna: dai primi accertamenti sembra che la 65enne sia morta per cause naturali, probabilmente legate ad alcune patologie di cui soffriva.

Alcamo, 65enne trovata morta in casa: si ipotizza decesso per cause naturali

Choc ad Alcamo, comune della provincia di Trapani, dove ieri, mercoledì 15 marzo, una donna è stata trovata morta in casa. Si tratta di una 65enne, di cui non è stata diffusa l’identità.

Presso l’appartamento, in uno stabile sito in Corso dei Mille, come riferiscono alcune fonti locali tra cui la redazione de Il Quotidiano di Sicilia, sono accorsi i carabinieri della Compagnia locale ed il medico legale. Quest’ultimo ha potuto solo constatare il decesso della 65enne.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo di provincia siciliano, per risalire alle cause della morte. Da una prima ispezione cadaverica, sembra che la 65enne possa essere deceduta per cause naturali, considerato che da tempo era affetta da diverse patologie. Sul corpo, difatti, riferiscono i colleghi de Il Quotidiano di Sicilia, non sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di violenza.

Per far luce sul drammatico episodio, l’autorità giudiziaria ha comunque già disposto l’esame autoptico sulla salma i cui risultati daranno maggiori risposte. Oltre alle cause, attraverso l’autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, si potrà risalire anche all’ora della morte della 65enne.

Il tragico ritrovamento della giornata di ieri ha sconvolto i residenti del comune nel trapanese, dove si è subito diffusa la notizia.