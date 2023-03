Nella serata di ieri a Cerasomma, frazione del comune di Lucca, un meccanico in pensione è morto mentre riparava la propria auto all’interno della sua proprietà.

Di Marco Spartà

15 marzo 2023

Un uomo di 74 anni ha perso la vita ieri sera mentre si trovava nella sua proprietà a Cerasomma, frazione di Lucca. Il pensionato sarebbe rimasto schiacciato dal ponte idraulico sul quale aveva sollevato la sua auto per effettuare delle piccole riparazioni.

I soccorritori, allertati dal figlio, sono arrivati sul posto ed hanno caricato il pensionato sull’ambulanza per il trasporto in ospedale, dove però è arrivato già senza vita: fatali le lesioni riportate nel drammatico incidente. Intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Lutto a Cerasomma, piccola frazione del comune di Lucca, per la tragica scomparsa di Alcide De Gaspari, meccanico in pensione di 74 anni, rimasto vittima di un incidente al interno della sua proprietà.

Dalle prime informazioni, come riporta La Nazione, il 74enne nella serata di ieri, martedì 14 marzo, stava effettuando delle riparazioni alla sua auto che aveva sollevato su un carro ponte. Per cause ancora da chiarire, il macchinario avrebbe ceduto ed il veicolo avrebbe schiacciato sotto il suo peso l’anziano che sarebbe riuscito a chiamare il figlio chiedendo aiuto. Quest’ultimo ha subito chiamato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, presso l’abitazione si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Liberato da sotto il ponte, De Gaspari è stato immediatamente trasportato in ospedale. All’arrivo in nosocomio, i medici non hanno potuto far altro che appurarne il decesso sopraggiunto, scrive La Nazione, durante il tragitto.

A ricostruire la dinamica del tragico incidente sono stati gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto insieme ai soccorritori per tutti gli accertamenti sul caso.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera frazione, dove il 74enne era molto conosciuto anche per la sua attività di meccanico. Tanti i messaggi di cordoglio per i familiari.