Un uomo di 91 anni ha perso la vita mentre svolgeva dei piccoli lavoretti nella sua abitazione di Acate, in provincia di Ragusa. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

15 marzo 2023

Incidente mentre lavora in casa: anziano perde la vita

Tragedia ad Acate, in provincia di Ragusa, dove un uomo di 91 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. A trovare il corpo senza vita è stata la moglie che ha subito contattato il numero unico per le emergenze.

Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’anziano sarebbe deceduto in seguito ad un incidente domestico mentre era intento a svolgere dei lavoretti.

Acate, la sciarpa si impiglia nel trapano e lo soffoca: 91enne muore lavorando in casa

Stava lavorando nella sua proprietà, ma è rimasto vittima di un terribile incidente domestico. Se n’è andato così Antonio Campo, 91enne residente ad Acate, centro della provincia di Ragusa.

L’allarme è stato lanciato dall’anziana moglie di Campo che, una volta rientrata in casa, ha rinvenuto il corpo esanime del marito riverso al suolo. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118. Purtroppo, i soccorritori nulla hanno potuto fare per salvare la vita al 91enne: è stato possibile solo dichiararne la morte.

Nel frattempo sono accorsi presso l’abitazione, sita in via Michele Amari, anche i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti sul caso. I militari, scrivono alcune fonti locali tra cui Il Quotidiano di Sicilia, hanno ricostruito quanto accaduto accertando che si era trattato di un incidente: il 91enne stava lavorando con un trapano quando la sua sciarpa si sarebbe incastrata improvvisamente nell’attrezzo soffocandolo. Il decesso sarebbe sopraggiunto pochi istanti dopo per asfissia.

Accertato il drammatico episodio, l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari i quali hanno già fissato la data delle esequie che, scrive Il Quotidiano di Sicilia, si celebreranno nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 marzo, presso la chiesa Madre di Acate.

La morte di Campo ha sconvolto tutti i residenti del centro del ragusano, dove era molto conosciuto per la sua attività di venditore di legna.