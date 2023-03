Una donna di 95 anni ed il figlio di 67 sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione di Napoli nel pomeriggio di ieri. Disposta l’autopsia sulle due salme.

Di Marco Spartà

14 marzo 2023

Madre e figlio trovati senza vita: disposta l’autopsia

Dramma a Napoli nella serata di ieri. Una donna di 95 anni ed il figlio di 67 sono stati trovati privi di vita nell’appartamento dove vivevano. A scoprire i cadaveri sono stati gli agenti della Polizia, recatisi presso l’abitazione dopo la segnalazione di alcuni vicini.

Quest’ultimi avevano lanciato l’allarme, preoccupati di non vedere madre e figlio ormai da diversi giorni. Ora gli investigatori dovranno stabilire come i due siano deceduti: l’ipotesi al momento più accreditata è quella di una morte per cause naturali. A confermarlo sarà però l’esame autoptico.

Napoli, madre e figlio trovati senza vita in casa: ipotesi decesso per cause naturali

Il figlio sarebbe stato colto da un malore in casa e la madre, considerati i gravi problemi di salute di cui soffriva, non sarebbe riuscita a chiamare i soccorsi rimanendo per giorni a letto senza alcun tipo di sostegno. Così sarebbero morti Liliana Fellicò, di 95 anni, e il figlio 67enne, Giovanni Volpe.

I due cadaveri sono stati trovati nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 marzo, a Napoli nell’appartamento di via Posillipo, dove madre e figlio vivevano. A chiamare le forze, scrive Il Corriere della Sera, sono stati alcuni residenti del palazzo che non avevano da giorni notizie di Liliana e Giovanni.

Immediatamente presso il palazzo sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Posillipo. I pompieri e la polizia hanno fatto ingresso nell’appartamento trovandosi di fronte alla terribile scena: i corpi senza vita dell’anziana e del figlio. Sono scattate così le indagini ed i rilievi della Scientifica per chiarire la causa della morte.

Ad ora, scrive Il Corriere della Sera, si ipotizza possa essersi trattato di una morte per cause naturali avvenuta nei giorni precedenti al ritrovamento: il figlio sarebbe stato colto da un malore e la madre sarebbe morta di stenti non ricevendo più l’assistenza del 67enne. Sui due cadaveri non sarebbero stati rinvenuti, difatti, segni di violenza.

La conferma arriverà dai risultati dell’esame autoptico che la Procura della Repubblica del capoluogo campano ha disposto sulle salme.