Questa mattina, all’alba, un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Fellegara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto i soccorsi e i carabinieri.

Di Marco Spartà

14 marzo 2023

Incidente stradale all’alba: uomo perde la vita

Ancora vittime sulle strade del nostro Paese. Intorno alle 5 di questa mattina, un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto a Fellegara di Scandiano, nella provincia di Reggio Emilia.

La vittima viaggiava alla guida della sua auto che, dopo essere uscita dalla sede stradale, si è schiantata contro un albero ed ha preso fuoco. All’arrivo dei soccorsi non è stato possibile far nulla: il conducente è morto carbonizzato. Aperta un’inchiesta per chiarire le cause del sinistro.

Fellegara di Scandiano, auto si schianta e prende fuoco: morto carbonizzato il conducente

All’alba di stamane, martedì 14 marzo, un uomo è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi a Fellegara, piccola frazione del comune di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, stava percorrendo via Molinazza al volante della sua Fiat Tipo. Per cause ancora da stabilire, riferisce la redazione de Il Resto del Carlino, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada andandosi a schiantare contro un albero. Pochi istanti dopo il violento urto, il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme non lasciando scampo all’automobilista, rimasto intrappolato all’interno.

Intervenuti in pochi minuti una squadra dei vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I pompieri, una volta spente le fiamme, hanno estratto dall’abitacolo il corpo senza vita del conducente, trovato carbonizzato. Ai sanitari, dunque, non è rimasto altro che dichiararne la morte.

I carabinieri di Scandiano, giunti sul posto, hanno condotto i rilievi e stanno ora indagando per chiarire cosa possa aver fatto perdere il controllo della vettura alla vittima e per risalire alla sua identità. In tal senso, riferiscono i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino, è stata aperta un’inchiesta dalla Procura che potrebbe disporre nelle prossime ore l’esame autoptico sulla salma.