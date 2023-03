Una donna di 69 anni è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, nel quartiere Ottavia.

Di Marco Spartà

13 marzo 2023

Incidente mortale nel tardo pomeriggio: perde la vita una donna

Stava passeggiando portando a spasso il suo cane, quando è stata centrata in pieno da una vettura mentre attraversava la strada. Cosi è deceduta una donna di 69 anni nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, in zona Ottavia.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi che, però, nulla hanno potuto fare per la donna investita: troppo gravi le lesioni riportate. Nell’investimento è morto anche il cane della vittima. Ad occuparsi dei rilievi e degli accertamenti gli agenti della Polizia Locale.

Roma, investita mentre attraversa la strada con il suo cane: morta una donna di 69 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Una donna ha perso la vita intorno alle 19:30 di ieri, domenica 12 marzo, in un tragico incidente stradale avvenuto a Roma. La vittima è Nicolina Vilardo, di 69 anni.

L’anziana stava portando a spasso il cane in zona Ottavia, dove abitava. Secondo quando accertato, come riferisce Roma Today, mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo viale Esperia Sperani, è stata centrata in pieno da una Smart fortwo, condotta da un ragazzo di 19 anni. Il giovane automobilista si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi.

In seguito alla segnalazione, è arrivato sul luogo dell’investimento un equipaggio del 118. A nulla, però, sono servite le manovre salvavita per la 69enne. Nell’impatto è morto anche il cane.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Montemario che hanno provveduto ai rilievi ed ora stanno cercando di capire la dinamica dell’investimento. Il 19enne, riferisce Roma Today, è stato sottoposto agli esami di rito per accertare se si trovasse alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

Quello di ieri pomeriggio è l’ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale: solo venerdì mattina, un uomo di 43 anni aveva perso la vita nello scontro tra la sua auto ed un furgone, verificatosi in via di Vermicino.