Una donna di 45 anni è stata uccisa a martellate all’interno della sua casa di Pinerolo, in provincia di Torino: fermato il figlio di 23 anni. Indagini in corso.

Di Marco Spartà

09 marzo 2023

Orrore in mattinata: 45enne uccisa dal figlio

Omicidio a Pinerolo, in provincia di Torino. Una donna di 45 anni è stata uccisa questa mattina nell’appartamento dove viveva. Ad aggredirla, colpendola ripetutamente con un martello al culmine di una lite, sarebbe stato il figlio 23enne.

L’allarme è stato dato dal marito della 45enne. I soccorsi si sono precipitati presso l’abitazione, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine e accompagnato in caserma per l’interrogatorio.

Aggredita e uccisa a colpi di martello al culmine di una lite familiare. È l’orrore consumatosi questa mattina, giovedì 9 marzo, in un appartamento di via Sommelier a Pinerolo, centro alle porte di Torino. La vittima è 45enne di nazionalità pachistana.

Dalle primissime informazioni, raccolte da alcune testate locali e dalla redazione di Repubblica, la donna avrebbe discusso animatamente in casa con il figlio, un giovane di 23 anni. Durante il litigio, il 23enne avrebbe afferrato un grosso martello da lavoro e colpito ripetutamente alla testa la madre. Una furia cieca che non ha lasciato scampo alla donna.

Scattato l’allarme, lanciato dal marito della vittima, presso l’appartamento è arrivata l’equipe medica del 118 che nulla ha subito avviato le manovre di rianimazione, ma nulla ha potuto fare per salvarle la vita: troppo gravi i traumi e le lesioni riportate nell’aggressione.

Accorsi anche i carabinieri della compagnia locale e gli agenti della Polizia Municipale che hanno bloccato e fermato il 23enne, poi accompagnato in caserma per l’interrogatorio. Ora i militari dell’Arma stanno cercando di capire cosa possa aver scatenato la lite tra il giovane e la madre.

Da quanto emerso, secondo quanto riporta Repubblica, non si tratterebbe della prima lite in famiglia: domenica il giovane aveva aggredito e ferito il padre. In quel caso era intervenuta la Guardia di Finanza.