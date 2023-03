Un uomo di 40 anni, padre di due figlie, è morto nel pomeriggio di ieri a Monsano (Ancona) in seguito ad un incidente stradale in scooter. Ferita una ragazza 31enne.

Di Marco Spartà

08 marzo 2023

Incidente in scooter: morto 40enne, grave una ragazza

Sotto choc l’intera comunità di Monsano, centro della provincia di Ancona, per la morte di un uomo di 40 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo via Sant’Antonio.

Il 40enne era a bordo del suo scooter che prima ha investito una ragazza di 31 anni e, successivamente, si è schiantato contro un albero. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per lo scooterista, mentre la 31enne è stata trasportata in ospedale, dove ora versa in gravi condizioni.

Monsano, scooter investe una ragazza e finisce contro un albero: morto padre di 40 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, martedì 7 marzo, a Monsano, in provincia di Ancona. La vittima è Riccardo Allegrini, operaio di 40 anni che viveva con la famiglia nel paese dell’anconetano.

Allegrini stava rientrando a casa a bordo del suo scooter, uno Yamaha TMax, dopo aver terminato il turno di lavoro presso una ditta metalmeccanica. Percorrendo via via Sant’Antonio, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote che, scrivono alcune fonti locali e la redazione di Ancona Today, ha centrato in pieno una ragazza di 31 anni, la quale stava passeggiando a bordo strada. Dopo l’urto, lo scooter ha terminato la propria corsa contro un albero.

L’intervento immediato del personale medico del 118 non è servito a nulla: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 40enne, sopraggiunto per le lesioni riportate nel sinistro. La giovane, invece, è rimasta gravemente ferita e trasportata presso l’ospedale di Torrette, dove ora si trova ricoverata.

Intervenuti anche i carabinieri, occupatisi dei rilievi per ricostruire il drammatico incidente costato la vita al 40enne che domani avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Tutta la comunità di Monsano si è stretta al dolore dei familiari di Riccardo che, scrive Ancona Today, lascia la compagna e due figlie di 3 e 6 anni.